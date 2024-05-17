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Англия
17 мая 2024, 13:14 | Обновлено 17 мая 2024, 13:21
238
0

Легенда Арсенала и МЮ нашел себе клуб в Нидерландах

Новый вызов принял экс-нападающий Робин ван Перси

17 мая 2024, 13:14 | Обновлено 17 мая 2024, 13:21
238
0
Легенда Арсенала и МЮ нашел себе клуб в Нидерландах
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин ван Перси

40-летний бывший форвард сборной Нидерландов, а также среди прочего клубов «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси стал главным тренером нидерландского «Херенвена».

Уроженец Роттердама подписал соглашение с клубом на два года.

Ранее Робин ван Перси занимал должность наставника команды «Фейеноорд» U-19.

На настоящий момент «Херенвен» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

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Робин ван Перси чемпионат Нидерландов по футболу Херенвен
Юрій Остроумов Источник
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