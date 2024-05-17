Легенда Арсенала и МЮ нашел себе клуб в Нидерландах

40-летний бывший форвард сборной Нидерландов, а также среди прочего клубов «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси стал главным тренером нидерландского «Херенвена».

Уроженец Роттердама подписал соглашение с клубом на два года.

Ранее Робин ван Перси занимал должность наставника команды «Фейеноорд» U-19.

На настоящий момент «Херенвен» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.