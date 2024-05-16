Арина СОБОЛЕНКО – о матах во время интервью: «Ругань у меня в крови»
Вторая ракетка мира рассказала, почему часто использует нецензурные слова
Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала то, что она часто использует нецензурные слова во время интервью.
В среду Арина пробилась в 1/2 финала на турнире WTA 1000 в Риме и во время общения с прессой по поводу сьемок видеоролика о том, как проходит ее день, снова не сдержалась.
– У меня была такая идея, и я поняла, что люди хотели бы видеть подобное чаще. Теперь моя цель – снимать в каждом городе. До тех пор, пока им не разонравится. Как только они начнут говорить: «Прекратите, мы устали от этого дерьма...»
– Перед интервью ты обещала не говорить ничего такого – ни слов на букву F, ни ругани!
– Просто ругань у меня в крови.
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