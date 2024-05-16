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  4. Арина СОБОЛЕНКО – о матах во время интервью: «Ругань у меня в крови»
WTA
16 мая 2024, 12:16 | Обновлено 16 мая 2024, 12:43
467
2

Арина СОБОЛЕНКО – о матах во время интервью: «Ругань у меня в крови»

Вторая ракетка мира рассказала, почему часто использует нецензурные слова

16 мая 2024, 12:16 | Обновлено 16 мая 2024, 12:43
467
2
Арина СОБОЛЕНКО – о матах во время интервью: «Ругань у меня в крови»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала то, что она часто использует нецензурные слова во время интервью.

В среду Арина пробилась в 1/2 финала на турнире WTA 1000 в Риме и во время общения с прессой по поводу сьемок видеоролика о том, как проходит ее день, снова не сдержалась.

– У меня была такая идея, и я поняла, что люди хотели бы видеть подобное чаще. Теперь моя цель – снимать в каждом городе. До тех пор, пока им не разонравится. Как только они начнут говорить: «Прекратите, мы устали от этого дерьма...»

– Перед интервью ты обещала не говорить ничего такого – ни слов на букву F, ни ругани!
– Просто ругань у меня в крови.

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Арина Соболенко WTA Рим
Владимир Клепач Источник: Tennis.com
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Комментарии 2
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Sashamar
А можна про цю хвойду взагалі не згадувати крім мінімальної статистичної інформації? Там і без політики моральні якості нижче плінтуса.
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+2
Андрій Заліщук
ну хоч правду сказала
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+2
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