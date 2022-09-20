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  4. Легенда итальянского футбола может стать главным тренером команды Серии В
Италия
20 сентября 2022, 10:26 |
483
0

Легенда итальянского футбола может стать главным тренером команды Серии В

Фабио Каннаваро ведет переговоры с «Беневенто»

20 сентября 2022, 10:26 |
483
0
Легенда итальянского футбола может стать главным тренером команды Серии В
Sky Sports. Фабио Каннаваро

Легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером «Беневенто», об этом сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter:

«Фабио Каннаваро готов к новому опыту в качестве главного тренера. В настоящее время ведутся переговоры с итальянским клубом второго дивизиона «Беневенто», которые продвигаются успешно — сделка должна быть согласована в ближайшее время».

Отметим, что это будет 1-й опыт для Каннаваро в Италии. Ранее он тренировал «Гуанчжоу» и «Тяньцзинь Цюанцзянь», «Аль-Наср», работал в тренерском штабе «Аль-Ахли». Последним его местом работы была национальная команда Китая.

«Беневенто» выступает в Серии В. Сейчас команду возглавляет Фабио Казерта.

Ранее Каннаваро жестко высказался на счет Погба.

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