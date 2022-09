Легенда итальянского футбола может стать главным тренером команды Серии В

Легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером «Беневенто», об этом сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter:

«Фабио Каннаваро готов к новому опыту в качестве главного тренера. В настоящее время ведутся переговоры с итальянским клубом второго дивизиона «Беневенто», которые продвигаются успешно — сделка должна быть согласована в ближайшее время».

Отметим, что это будет 1-й опыт для Каннаваро в Италии. Ранее он тренировал «Гуанчжоу» и «Тяньцзинь Цюанцзянь», «Аль-Наср», работал в тренерском штабе «Аль-Ахли». Последним его местом работы была национальная команда Китая.

«Беневенто» выступает в Серии В. Сейчас команду возглавляет Фабио Казерта.

