Фабио КАННАВАРО: «Погба не принесет пользы Ювентусу»

Легендарный экс-защитник «Ювентуса» Фабио Каннаваро прокомментировал возможное возвращение в клуб Поля Погба:

«Я надеюсь вновь увидеть настоящего Поля, того Поля, который играл за «Ювентус» прежде.

Ему нужно снова обрести мотивацию. Тот полузащитник, которого мы видели в последние сезоны, не принесет пользы ни «Ювентусу», ни сборной Франции».