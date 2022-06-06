Италия06 июня 2022, 20:54 |
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Фабио КАННАВАРО: «Погба не принесет пользы Ювентусу»
Легендарный защитник – о возможном переходе Поля Погба
06 июня 2022, 20:54 |
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Легендарный экс-защитник «Ювентуса» Фабио Каннаваро прокомментировал возможное возвращение в клуб Поля Погба:
«Я надеюсь вновь увидеть настоящего Поля, того Поля, который играл за «Ювентус» прежде.
Ему нужно снова обрести мотивацию. Тот полузащитник, которого мы видели в последние сезоны, не принесет пользы ни «Ювентусу», ни сборной Франции».
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