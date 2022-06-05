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  4. Погба выбирает между Ювентусом, ПСЖ и Реалом
Англия
05 июня 2022, 08:57 |
208
1

Погба выбирает между Ювентусом, ПСЖ и Реалом

Француз покинул «Ман Юнайтед»

05 июня 2022, 08:57 |
208
1
Погба выбирает между Ювентусом, ПСЖ и Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский полузащитник Поль Погба этим летом покинул «Ман Юнайтед» и вскоре перейдет в новый клуб.

Как отмечает источник, 29-летний француз может перейти в «Ювентус», «Реал» или ПСЖ. Погба еще не принял окончательного решения о своем будущем клубе, однако имеет привлекательные предложения от трех клубов.

Погба первый раз перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2009 году и ушел из клуба в 2012 году, перейдя в «Ювентус». Француз решил вернуться в МЮ 2016 году, его трансфер обошелся в 105 млн евро.

В этом сезоне Погба сыграл 27 матчей за МЮ, забил 1 мяч и сделал 9 ассистов.

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Источник Sky Sports
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