Погба выбирает между Ювентусом, ПСЖ и Реалом

Французский полузащитник Поль Погба этим летом покинул «Ман Юнайтед» и вскоре перейдет в новый клуб.

Как отмечает источник, 29-летний француз может перейти в «Ювентус», «Реал» или ПСЖ. Погба еще не принял окончательного решения о своем будущем клубе, однако имеет привлекательные предложения от трех клубов.

Погба первый раз перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2009 году и ушел из клуба в 2012 году, перейдя в «Ювентус». Француз решил вернуться в МЮ 2016 году, его трансфер обошелся в 105 млн евро.

В этом сезоне Погба сыграл 27 матчей за МЮ, забил 1 мяч и сделал 9 ассистов.