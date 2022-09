Если Шахтер выйдет в 1/8 ЛЧ, Ахметов не продаст Мудрика дешевле 50 млн евро

Целый ряд европейских клубов серьезного калибра следит за трансферной ситуацией вокруг 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика, на счету которого два забитых мяча в двух матчах групповой стадии Лиги чемпионов.

По информации журналиста Бена Джейкобса, летом «Шахтер» действительно отклонил предложение «Эвертона» по Мудрику на 30 миллионов евро. При этом, «Арсенал», которому также приписывали интерес к вингеру, с запросами на трансфер к «горнякам» не обращался.

Многие топ-клубы Европы откровенно недовольны тем, что «Шахтер» оценивает Мудрика настолько дорого – в 50 миллионов евро.

Кроме того, журналист информирует о том, что президент «горняков» Ринат Ахметов не намерен в январе отступать и снижать запросную позицию по Мудрику, если команда сможет пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сам Мудрик якобы полагает, что в январе настанет хорошее время для смены команды и будет готов перебраться в один из топовых европейских чемпионатов.

Напомним, контракт Мудрика с «Шахтером» истекает 31 декабря 2026 года.

