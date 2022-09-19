Если Шахтер выйдет в 1/8 ЛЧ, Ахметов не продаст Мудрика дешевле 50 млн евро
Топовые клубы Европы недовольны высокой ценой, которую установили «горняки» за вингера
Целый ряд европейских клубов серьезного калибра следит за трансферной ситуацией вокруг 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика, на счету которого два забитых мяча в двух матчах групповой стадии Лиги чемпионов.
По информации журналиста Бена Джейкобса, летом «Шахтер» действительно отклонил предложение «Эвертона» по Мудрику на 30 миллионов евро. При этом, «Арсенал», которому также приписывали интерес к вингеру, с запросами на трансфер к «горнякам» не обращался.
Многие топ-клубы Европы откровенно недовольны тем, что «Шахтер» оценивает Мудрика настолько дорого – в 50 миллионов евро.
Кроме того, журналист информирует о том, что президент «горняков» Ринат Ахметов не намерен в январе отступать и снижать запросную позицию по Мудрику, если команда сможет пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сам Мудрик якобы полагает, что в январе настанет хорошее время для смены команды и будет готов перебраться в один из топовых европейских чемпионатов.
Напомним, контракт Мудрика с «Шахтером» истекает 31 декабря 2026 года.
Bit more on Shakhtar winger Mykhaylo Mudryk, who has two #UCL goals in two games. Mudryk is hoping for a January move and told me he "couldn't say no" to #AFC. Several European clubs now tracking him, including Newcastle, Sevilla, Leverkusen and Ajax.— Ben Jacobs (@JacobsBen) September 19, 2022
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