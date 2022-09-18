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WTA
18 сентября 2022, 19:32 | Обновлено 18 сентября 2022, 19:33
118
0

17-летняя Фругвиртова выиграла дебютный титул на турнире WTA

Линда стала победительницей на соревнованиях в Индии

18 сентября 2022, 19:32 | Обновлено 18 сентября 2022, 19:33
118
0
17-летняя Фругвиртова выиграла дебютный титул на турнире WTA
WTA. Линда Фругвиртова

Чешская теннисистка Линда Фругвиртова (№130 WTA) стала победительницей хардовых соревнований WTA 250 в Индии.

В матче за титул 17-летняя спортсменка одержала волевую победу над Магдой Линетт из Польши (№67 WTA).

Ченнай. Финал
Линда Фругвиртова (Чехия) – Магда Линетт (Польша) – 4:6, 6:3, 6:4

Для Линды это дебютный титул на уровне WTA. В новой редакции мирового рейтинга она будет на 74-й позиции.

Отметим, что ее младшая сестра Бренда Фругвиртова сегодня выиграла 25-тысячник в Италии, добыв 25-ю победу подряд.

Линетт сыграла свой пятый финал, ранее ей удалось выиграть два титула.

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Линда Фругвиртова WTA Ченнай Магда Линетт
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Источник Sport.ua
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