17-летняя Фругвиртова выиграла дебютный титул на турнире WTA
Линда стала победительницей на соревнованиях в Индии
Чешская теннисистка Линда Фругвиртова (№130 WTA) стала победительницей хардовых соревнований WTA 250 в Индии.
В матче за титул 17-летняя спортсменка одержала волевую победу над Магдой Линетт из Польши (№67 WTA).
Ченнай. Финал
Линда Фругвиртова (Чехия) – Магда Линетт (Польша) – 4:6, 6:3, 6:4
Для Линды это дебютный титул на уровне WTA. В новой редакции мирового рейтинга она будет на 74-й позиции.
Отметим, что ее младшая сестра Бренда Фругвиртова сегодня выиграла 25-тысячник в Италии, добыв 25-ю победу подряд.
Линетт сыграла свой пятый финал, ранее ей удалось выиграть два титула.
She came, she conquered and she's just 17 years old!!!— wta (@WTA) September 18, 2022
Linda Fruhvirtova claims the #ChennaiOpen title, with a comeback defeat over [3] Linette, 4-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/hAxvEmrLDR
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