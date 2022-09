17-летняя Фругвиртова выиграла дебютный титул на турнире WTA

Чешская теннисистка Линда Фругвиртова (№130 WTA) стала победительницей хардовых соревнований WTA 250 в Индии.

В матче за титул 17-летняя спортсменка одержала волевую победу над Магдой Линетт из Польши (№67 WTA).

Ченнай. Финал

Линда Фругвиртова (Чехия) – Магда Линетт (Польша) – 4:6, 6:3, 6:4

Для Линды это дебютный титул на уровне WTA. В новой редакции мирового рейтинга она будет на 74-й позиции.

Отметим, что ее младшая сестра Бренда Фругвиртова сегодня выиграла 25-тысячник в Италии, добыв 25-ю победу подряд.

Линетт сыграла свой пятый финал, ранее ей удалось выиграть два титула.

She came, she conquered and she's just 17 years old!!!



Linda Fruhvirtova claims the #ChennaiOpen title, with a comeback defeat over [3] Linette, 4-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/hAxvEmrLDR