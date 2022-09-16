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Лига конференций
16 сентября 2022, 10:30 | Обновлено 16 сентября 2022, 10:33
511
0

Довбик претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

Артем оформил дубль и отдал ассист

16 сентября 2022, 10:30 | Обновлено 16 сентября 2022, 10:33
511
0
Довбик претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
ФК Днепр-1. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

В матче 2-го тура группового раунда с «Аполлоном» (1:3) Довбик забил дважды: на 26-й и 45-й минуте, а также отдал ассист на Валентина Рубчинского.

Другие претенденты на эту награду:

  • Сердар Гюрлер («Истанбул» Башахшехир, 2 гола)
  • Банда («Юргорден», 1 гол + 1 ассист)
  • Деян Любичич («Кельн», 2 гола)
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Артем Довбик лучший игрок Лига конференций Днепр-1 Аполлон - Днепр-1
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Источник УЕФА
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