Лига конференций16 сентября 2022, 10:30 | Обновлено 16 сентября 2022, 10:33
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Довбик претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
Артем оформил дубль и отдал ассист
16 сентября 2022, 10:30 | Обновлено 16 сентября 2022, 10:33
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Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.
В матче 2-го тура группового раунда с «Аполлоном» (1:3) Довбик забил дважды: на 26-й и 45-й минуте, а также отдал ассист на Валентина Рубчинского.
Другие претенденты на эту награду:
- Сердар Гюрлер («Истанбул» Башахшехир, 2 гола)
- Банда («Юргорден», 1 гол + 1 ассист)
- Деян Любичич («Кельн», 2 гола)
Who are you voting as your Player of the Week? 🤔— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022
⭐️ Serdar Gürler
⭐️ Artem Dovbyk
⭐️ Dejan Ljubicic
⭐️ Emmanuel Banda#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL
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