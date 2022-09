Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

В матче 2-го тура группового раунда с «Аполлоном» (1:3) Довбик забил дважды: на 26-й и 45-й минуте, а также отдал ассист на Валентина Рубчинского.

Другие претенденты на эту награду:

Who are you voting as your Player of the Week? 🤔



⭐️ Serdar Gürler

⭐️ Artem Dovbyk

⭐️ Dejan Ljubicic

⭐️ Emmanuel Banda#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL