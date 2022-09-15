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  4. ВИДЕО. Довбик удвоил перевес Днепра-1 в счете в игре с Аполлоном
Лига конференций
15 сентября 2022, 20:30 | Обновлено 15 сентября 2022, 20:34
1134
0

ВИДЕО. Довбик удвоил перевес Днепра-1 в счете в игре с Аполлоном

Матч Лиги конференций проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП

15 сентября 2022, 20:30 | Обновлено 15 сентября 2022, 20:34
1134
0
ВИДЕО. Довбик удвоил перевес Днепра-1 в счете в игре с Аполлоном
СК Днепр-1. Артем Довбик

15 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги конференций играют «Аполлон» и «Днепр-1».

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Матч проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП. В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а «Вадуц» и «Аполлон» сыграли вничью (0:0).

Команда из Днепра удвоила перевес в счете на 26-й минуте. Точный удар по воротам соперника нанес Артем Довбик.

ГОЛ! 0:2. Довбик, 26 мин.

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Источник Sport.ua
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