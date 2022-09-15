Лига конференций15 сентября 2022, 20:30 | Обновлено 15 сентября 2022, 20:34
1134
0
ВИДЕО. Довбик удвоил перевес Днепра-1 в счете в игре с Аполлоном
Матч Лиги конференций проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП
15 сентября 2022, 20:30 | Обновлено 15 сентября 2022, 20:34
1134
0
15 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги конференций играют «Аполлон» и «Днепр-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП. В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а «Вадуц» и «Аполлон» сыграли вничью (0:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Команда из Днепра удвоила перевес в счете на 26-й минуте. Точный удар по воротам соперника нанес Артем Довбик.
ГОЛ! 0:2. Довбик, 26 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 сентября 2022, 12:33 5
Поединок планируется на 2023 год
Футбол | 14 сентября 2022, 21:40 67
Коллектив Игора Йовичевича временно сохранил лидерскую позицию в группе
Футбол | 14.09.2022, 20:38
Футбол | 15.09.2022, 18:38
Другие виды | 15.09.2022, 12:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.09.2022, 23:35 9
13.09.2022, 18:13 9
14.09.2022, 16:49 33
14.09.2022, 21:00 6
14.09.2022, 04:15
14.09.2022, 17:21 3
15.09.2022, 07:05 10
15.09.2022, 11:19 13