Лига конференций15 сентября 2022, 20:40 | Обновлено 15 сентября 2022, 20:50
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ВИДЕО. Гол в раздевалку! Довбик оформил дубль в матче против Аполлона
У форварда «Днепра-1» за первый тайм уже 2 гола + 1 ассист в матче ЛК
15 сентября 2022, 20:40 | Обновлено 15 сентября 2022, 20:50
5242
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15 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги конференций играют «Аполлон» и «Днепр-1».
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Матч проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП. В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а «Вадуц» и «Аполлон» сыграли вничью (0:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Команда из Днепра забила гол в раздевалку и довела перевес до разгромного на 45-й минуте. Дубль оформил Артем Довбик, у которого в активе за один тайм уже 2 гола + 1 ассист.
ГОЛ! 0:3. Довбик, 45 мин.
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