ВИДЕО. Гол в раздевалку! Довбик оформил дубль в матче против Аполлона

15 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги конференций играют «Аполлон» и «Днепр-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП. В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а «Вадуц» и «Аполлон» сыграли вничью (0:0).

Команда из Днепра забила гол в раздевалку и довела перевес до разгромного на 45-й минуте. Дубль оформил Артем Довбик, у которого в активе за один тайм уже 2 гола + 1 ассист.

ГОЛ! 0:3. Довбик, 45 мин.