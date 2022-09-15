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  4. ВИДЕО. Рубчинский вывел вперед Днепр-1 в матче на Кипре. Ассист у Довбика
Лига конференций
15 сентября 2022, 20:23 | Обновлено 15 сентября 2022, 20:26
1186
1

ВИДЕО. Рубчинский вывел вперед Днепр-1 в матче на Кипре. Ассист у Довбика

Команда из Днепра вышла вперед в игре против «Аполлона» на 11-й минуте

15 сентября 2022, 20:23 | Обновлено 15 сентября 2022, 20:26
1186
1
ВИДЕО. Рубчинский вывел вперед Днепр-1 в матче на Кипре. Ассист у Довбика
СК Днепр-1. Валентин Рубчинский

15 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги конференций играют «Аполлон» и «Днепр-1».

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Матч проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП. В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а «Вадуц» и «Аполлон» сыграли вничью (0:0).

Команда из Днепра вышла вперед в игре против Аполлона на 11-й минуте. Валентин Рубчинский забил гол после передачи Артема Довбика.

ГОЛ! 0:1. Рубчинский, 11 мин.

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Источник Sport.ua
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