Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон
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Лига конференций 2022/2023. 2 тур. Группа Е.
«Аполлон» (Кипр) - «Днепр-1» (Украина) - 1:3.
Питтас, 57 - Рубчинский, 11, Довбик, 26, 45.
Питтас, 48 - Адамюк, 17, Бабенко, 62, Сарапий, 90+1.
«Аполлон»: А. Йованович - Панайоту (Кабрал, 10), Пейберн (Йостен, 46), Роберж, Алисами - Хам. Кирияку, Коль - Шахар, Ба (Онженда, 20), Хаммас (Шполярич, 46) - Питтас.
«Днепр1-1»: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Рубчинский (Балули, 83) - Гуцуляк (Танчик, 83), Пихаленок (Горбунов, 90), Амаш (Назаренко, 83) - Довбик (Когут, 90).
Арбитр: Адам Фаркаш (Венгрия).
Стадион: ГСП (Никосия, Кипр).
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Боковой напорол нормально. Второй гол Днепр-1 из оффсайда забил, по-моему, ну а гол киприотов даже не обсуждается.