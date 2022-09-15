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Лига конференций
Аполлон Лимасол
15.09.2022, FT 1 : 3
Днепр-1
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Лига конференций
15 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 15 сентября 2022, 21:43
1916
7

Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон

Борьба в группе только начинается

15 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 15 сентября 2022, 21:43
1916
7
Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон
Твиттер Аполлона

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций 2022/2023. 2 тур. Группа Е.

«Аполлон» (Кипр) - «Днепр-1» (Украина) - 1:3.

Питтас, 57 - Рубчинский, 11, Довбик, 26, 45.

Питтас, 48 - Адамюк, 17, Бабенко, 62, Сарапий, 90+1.

«Аполлон»: А. Йованович - Панайоту (Кабрал, 10), Пейберн (Йостен, 46), Роберж, Алисами - Хам. Кирияку, Коль - Шахар, Ба (Онженда, 20), Хаммас (Шполярич, 46) - Питтас.

«Днепр1-1»: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Рубчинский (Балули, 83) - Гуцуляк (Танчик, 83), Пихаленок (Горбунов, 90), Амаш (Назаренко, 83) - Довбик (Когут, 90).

Арбитр: Адам Фаркаш (Венгрия).

Стадион: ГСП (Никосия, Кипр).

АПОЛЛОН - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Andrey_1992
Молодці!!! Дай Бог, щоб у нас була достойна третя сила в єврокубках
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+7
Sunrise
Хорош! Интересная игра, уверенная победа.
Боковой напорол нормально. Второй гол Днепр-1 из оффсайда забил, по-моему, ну а гол киприотов даже не обсуждается. 
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+6
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Честно, думал, проиграют! Но молодцы!
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+1
mayakovskiy1
По красоте. Очки в копилочку очень нужны
Ответить
+1
Макс Максов
Приємна несподіванка, молодчики! Довбик, Гуцуляк крута зв'язка! Ще би Динамо так вміло дивувати...
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0
avk2307
Аз кстати победил после удаления вратаря основного, так что будет легче Днепру
Ответить
0
veter
И на фига было АЗовцам дарить очки и деньги  в первой игре?
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0
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