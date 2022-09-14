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Аполлон Лимасол
15.09.2022 19:45 - : -
Днепр-1
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Лига конференций
14 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 14 сентября 2022, 16:09
314
0

Аполлон – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Команда Александра Кучера попытается прервать серию еврокубковых неудач

14 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 14 сентября 2022, 16:09
314
0
Аполлон – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
СК Днепр-1

В четверг, 8 сентября, в Никосии состоится поединок второго тура группового раунда Лиги конференций, в котором кипрской «Аполлон» примет украинский «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Аполлон

Клуб из города Лимасол, являющийся чемпионом Кипра, начинал свое евротурне с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киприотам на этой стадии противостояла лучшая команда Израиля – «Маккаби» Хайфа. Гостевую встречу «Аполлон» провалил (0:4), а на своем поле смог одержать победу со счетом 2:0. Однако этого не хватило для прохода в следующий этап.

  • Все самые яркие моменты матча «Аполлон» – «Днепр-1» доступны в режиме Live в нашем Telegram

«Аполлон» вылетел в Лигу Европы и в 4-м квалифайне сумел добыть путевку в групповой раунд турнира, одолев в серии послематчевых пенальти греческий «Олимпиакос». Обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:1, а в лотерее команда Давида Каталы пробивала с точки точнее, чем соперник. В первом туре группового раунда «бело-синие» в статусе фаворитов сыграли в безголевую ничью с «Вадуцом» (0:0) из Лихтенштейна.

Днепр-1

Днепряне под руководством хорватского специалиста Игора Йовичевича по итогам прошлого сезона заняли третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, впервые в истории получив право представить нашу страну на международной арене. В плей-офф квалификации Лиги Европы «Днепру-1» пришлось играть под руководством нового тренера – экс-наставника харьковского «Металлиста» Александра Кучера, поскольку Йовичевич сбежал в донецкий «Шахтер».

Еврокубковый вояж для «Днепра-1» начался неудачно. Казалось, что пройти кипрский АЕК из Ларнаки подопечным Кучера вполне по силам однако на практике оба поединка были проиграны. В первом днепряне уступили со счетом 1:2, а во втором и вовсе пропустили три безответных мяча, из-за чего вылетели в Лигу конференций.

В первом туре группового раунда «Днепр-1» очень неплохо сыграл с нидерландским АЗ, однако все же потерпел минимальное поражение (0:1) от гораздо более опытного соперника. В то же время в национальном чемпионате у днепрян все в порядке, они одержали три победы в трех сыгранных матчах и пока претендуют на самые высокие места.

Ориентировочные составы

«Аполлон»: Йованович – Хаммас, Роберж, Пеберн, Мавриас, Колл, Шахар, Питтас, Хенти, Дегиньи, Ва.

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сваток, Логинов, Бузанелло, Сарапий, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Амаш, Довбик.

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15 сентября, четверг

«Аполлон» – «Днепр-1»
Никосия. Стадион ГСП. 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
АПОЛЛОН – ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Адам Фаркаш (Венгрия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Днепр-1 Аполлон Лимасол Лига конференций Аполлон - Днепр-1 прогнозы Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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