Валерий ГОРОДОВ: «Днепр-1 полностью обыграл соперника»

Ассистент главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов прокомментировал победу над «Аполлоном» (3:1).

- Мы тщательно готовились к этой игре, разбирали действия каждого футболиста «Аполлона». Мы очень рады этой победе. Думаю, что мы полностью обыграли соперника и заслуженно выиграли этот матч.

- Ожидали ли вы, что так плохо будет играть такая хорошая команда, как «Аполлон», особенно в первом тайме? И если бы перед игрой вам сказали, что выиграете 3:1, то поверили бы?

- Да, поверил бы. На мой взгляд, наша команда очень хорошо сегодня сыграла.

- С другой кипрской командой АЭК «Днепр-1» не выглядел так красиво. Что изменилось в команде?

- Сказался тренировочный процесс и общий опыт, которую команда получила за это время. Наша команда только строится и нам нужно время. И еще хочу поблагодарить наших болельщиков. Для нас их поддержка очень важна.