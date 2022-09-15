Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий ГОРОДОВ: «Днепр-1 полностью обыграл соперника»
Лига конференций
Аполлон Лимасол
15.09.2022, FT 1 : 3
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
15 сентября 2022, 22:53 |
289
1

Валерий ГОРОДОВ: «Днепр-1 полностью обыграл соперника»

Специалист считает, что команда была готова выигрывать этот матча

15 сентября 2022, 22:53 |
289
1
Валерий ГОРОДОВ: «Днепр-1 полностью обыграл соперника»
СК Днепр-1. Валерий Городов

Ассистент главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов прокомментировал победу над «Аполлоном» (3:1).

- Мы тщательно готовились к этой игре, разбирали действия каждого футболиста «Аполлона». Мы очень рады этой победе. Думаю, что мы полностью обыграли соперника и заслуженно выиграли этот матч.

- Ожидали ли вы, что так плохо будет играть такая хорошая команда, как «Аполлон», особенно в первом тайме? И если бы перед игрой вам сказали, что выиграете 3:1, то поверили бы?
- Да, поверил бы. На мой взгляд, наша команда очень хорошо сегодня сыграла.

- С другой кипрской командой АЭК «Днепр-1» не выглядел так красиво. Что изменилось в команде?
- Сказался тренировочный процесс и общий опыт, которую команда получила за это время. Наша команда только строится и нам нужно время. И еще хочу поблагодарить наших болельщиков. Для нас их поддержка очень важна.

По теме:
СВАТОК: «Спасибо ВСУ, что мы можем играть, защищая честь нашей страны»
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Соперники Днепра-1 по Лиге конференций. АЗ разгромил Вадуц
Валерий Городов Днепр-1 Аполлон Лимасол Лига конференций Эдуард Сарапий Аполлон - Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Футбол | 15 сентября 2022, 07:05 10
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА

«Шахтер» сыграл вничью в Варшаве в домашнем поединке против «Селтика»

2-й тур ЛЧ. Шедевр Холанда, волевая победа ПСЖ, фиаско Ювентуса
Футбол | 15 сентября 2022, 00:35 0
2-й тур ЛЧ. Шедевр Холанда, волевая победа ПСЖ, фиаско Ювентуса
2-й тур ЛЧ. Шедевр Холанда, волевая победа ПСЖ, фиаско Ювентуса

14 сентября состоялись заключительные поединки 2-го тура Лиги чемпионов

Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Теннис | 15.09.2022, 16:33
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 15.09.2022, 11:00
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы
Футбол | 15.09.2022, 20:46
ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы
ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aleks8-48
Благодарить нужно того,кто продал за 30 серебрянников "мегого" право лишить тысячь болельщиков возможности увидеть матчи ЕК . 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Длинноногая Билодид показала, как загорела в Испании
ФОТО. Длинноногая Билодид показала, как загорела в Испании
13.09.2022, 18:43 6
Другие виды
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
14.09.2022, 05:29 2
Бокс
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
14.09.2022, 07:25
Футбол
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
15.09.2022, 11:19 14
Футбол
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
14.09.2022, 14:40 5
Бокс
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 04:15
Футбол
ВИДЕО. Досадный угловой. Как Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
ВИДЕО. Досадный угловой. Как Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
14.09.2022, 03:54
Другие виды
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности