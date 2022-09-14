В четверг, 15 сентября, состоится поединок 2 тура группового этапа Лиги конференций, в котором будут играть кипрский «Аполлон» и СК «Днепр-1». Игра пройдет в Никосии (Кипр) на поле стадиона ГСП, начало – в 19:45 по Киеву.

Днепровская команда в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне уже играла с киприотами, но выступила неудачно – два поражения против АЕКа отправили «Днепр-1» в группу Лиги конференций. Там тоже разжиться евроочками не получается – матч первого тура против «АЗ Алкмаар» был проигран (0:1). «Аполлон» тоже начинал выступления в Лиге Европы и тоже вылетел, а в первой игре Лиги конференций против «Вадуца» из Лихтенштейна не сумел забить, однако и не пропустил. Надеемся, что подопечные Кучера последуют хорошему примеру из своих выступлений в УПЛ - там они не только не потеряли ни одного очка, но и ни разу не пропустили.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Аполлон» – «Днепр-1», за которой можно следить здесь.