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Лига конференций
14 сентября 2022, 19:16 | Обновлено 14 сентября 2022, 19:23
208
0

Аполлон – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура группового этапа Лиги конференций

14 сентября 2022, 19:16 | Обновлено 14 сентября 2022, 19:23
208
0
Аполлон – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1
14 сентября в 19:04 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В четверг, 15 сентября, состоится поединок 2 тура группового этапа Лиги конференций, в котором будут играть кипрский «Аполлон» и СК «Днепр-1». Игра пройдет в Никосии (Кипр) на поле стадиона ГСП, начало – в 19:45 по Киеву.

Днепровская команда в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне уже играла с киприотами, но выступила неудачно – два поражения против АЕКа отправили «Днепр-1» в группу Лиги конференций. Там тоже разжиться евроочками не получается – матч первого тура против «АЗ Алкмаар» был проигран (0:1). «Аполлон» тоже начинал выступления в Лиге Европы и тоже вылетел, а в первой игре Лиги конференций против «Вадуца» из Лихтенштейна не сумел забить, однако и не пропустил. Надеемся, что подопечные Кучера последуют хорошему примеру из своих выступлений в УПЛ - там они не только не потеряли ни одного очка, но и ни разу не пропустили.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Аполлон» – «Днепр-1», за которой можно следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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