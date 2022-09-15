Аполлон Лимасол

15 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги конференций играют «Аполлон» и «Днепр-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП. В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а «Вадуц» и «Аполлон» сыграли вничью (0:0).

Команда из Днепра вышла вперед в игре против Аполлона на 11-й минуте. Валентин Рубчинский забил гол после передачи Артема Довбика. Подопечные Александра Кучера удвоили перевес в счете на 26-й минуте. Точный удар по воротам соперника нанес Артем Довбик.

Украинская команда забила гол в раздевалку и довела перевес до разгромного на 45-й минуте. Дубль оформил Артем Довбик, у которого в активе за один тайм 2 гола + 1 ассист.

На 57-й минуте гол для хозяев поля забил Яннис Питтас, явно находясь в офсайде. Но VAR на матче не работал.

Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Валентин Рубчинский, 11 мин.

ГОЛ! 0:2. Артем Довбик, 26 мин.

ГОЛ! 0:3. Артем Довбик, 45 мин.

ГОЛ! 1:3. Яннис Питтас, 57 мин.