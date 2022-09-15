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  4. Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Аполлон Лимасол
15.09.2022, FT 1 : 3
Днепр-1
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Лига конференций
15 сентября 2022, 22:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 22:25
6541
6

Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

15 сентября 2022, 22:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 22:25
6541
6
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1. Артем Довбик

15 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги конференций играют «Аполлон» и «Днепр-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП. В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а «Вадуц» и «Аполлон» сыграли вничью (0:0).

Команда из Днепра вышла вперед в игре против Аполлона на 11-й минуте. Валентин Рубчинский забил гол после передачи Артема Довбика. Подопечные Александра Кучера удвоили перевес в счете на 26-й минуте. Точный удар по воротам соперника нанес Артем Довбик.

Украинская команда забила гол в раздевалку и довела перевес до разгромного на 45-й минуте. Дубль оформил Артем Довбик, у которого в активе за один тайм 2 гола + 1 ассист.

На 57-й минуте гол для хозяев поля забил Яннис Питтас, явно находясь в офсайде. Но VAR на матче не работал.

Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Валентин Рубчинский, 11 мин.

ГОЛ! 0:2. Артем Довбик, 26 мин.

ГОЛ! 0:3. Артем Довбик, 45 мин.

ГОЛ! 1:3. Яннис Питтас, 57 мин.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Питтас (Аполлон Лимасол).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Рубчинський (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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avk2307
Ось і Дніпро приклав свої зусилля для коєффіціентів Уефа.
З перемогою Дніпро!!!
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+5
Трегубов Дмитрий
Гол 2. 13 сек - офсайда немає, 14 сек - торкання м,яча, ігроки на одній лінії, навіть нога кіпріота ближча до воріт
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0
Istm
Пристойно.
Але другий тайм...
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0
Трегубов Дмитрий
ВАР не працював, але працював угорський рефері
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0
Flashback
А у нас во втором голе не было офсайда?
Ответить
0
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