Другие новости10 сентября 2022, 18:43 |
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Аль-Айн Реброва добыл первую победу в сезоне, Ярмоленко забил гол
Соперник пропустил 7 голов
10 сентября 2022, 18:43 |
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В матче 2-го тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» Сергея Реброва разгромил команду «Аль-Дафра» со счетом 7:0. Третий по счету мяч забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.
После двух туров Аль-Айн набрал 4 очка.
Чемпионат ОАЭ. 2-й тур
Аль-Айн - Аль-Дафра 7:0
Голы: Лаба, 11,29, 43, 68, Ярмоленко, 35, Арболеда, 83, Рахими, 90
Here’s Yarmolenko’s FIRST goal for Al-Ain— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 10, 2022
It’s only his second appearance of the season
His side lead 3-0 inside the first 40’
🇺🇦⚽️🇦🇪 pic.twitter.com/QP7fxeeEqo
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