Аль-Айн Реброва добыл первую победу в сезоне, Ярмоленко забил гол

В матче 2-го тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» Сергея Реброва разгромил команду «Аль-Дафра» со счетом 7:0. Третий по счету мяч забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

После двух туров Аль-Айн набрал 4 очка.

Чемпионат ОАЭ. 2-й тур

Аль-Айн - Аль-Дафра 7:0

Голы: Лаба, 11,29, 43, 68, Ярмоленко, 35, Арболеда, 83, Рахими, 90

