Аль-Айн Реброва добыл первую победу в сезоне, Ярмоленко забил гол

В матче 2-го тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» Сергея Реброва разгромил команду «Аль-Дафра» со счетом 7:0. Третий по счету мяч забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

После двух туров Аль-Айн набрал 4 очка.

Чемпионат ОАЭ. 2-й тур

Аль-Айн - Аль-Дафра 7:0

Голы: Лаба, 11,29, 43, 68, Ярмоленко, 35, Арболеда, 83, Рахими, 90



Here’s Yarmolenko’s FIRST goal for Al-Ain



It’s only his second appearance of the season



His side lead 3-0 inside the first 40’



🇺🇦⚽️🇦🇪 pic.twitter.com/QP7fxeeEqo