Ньюкасл подписал голкипера Кариуса, который начудил в финале ЛЧ в Киеве

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус на правах свободного агента подписал контракт до лета 2023 года с английским «Ньюкаслом», информируют инсайдеры Фабрицио Романо и Николо Скира.

Официальная презентация 29-летнего немецкого голкипера пройдет позже из-за траура в Англии в связи со смертью Королевы Елизаветы II.

Недавно травму получил второй вратарь «Ньюкасла» Карл Дарлоу. В Англии трансферное окно уже закрыто, и главному тренеру «сорок» Эдди Хау пришлось срочно искать подходящего голкипера в статусе свободного агента.

Немецкий голкипер, имея контракт с «Ливерпулем» (с 2016 по 2022 годы), уходил в аренду в «Бешикташ» и «Унион Берлин». Лорис Кариус печально известен тем, что сильно накосячил в финальном матче Лиги чемпионов 2017/18 в Киеве, когда из-за его ошибок «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3).

Loris Karius has signed the contract as new Newcastle player tonight. It’s done and sealed — he’s joining on a free transfer. 🚨⚪️⚫️ #NUFC



Former Liverpool goalkeeper will sign a short term deal. pic.twitter.com/nLenrw6K6G