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  4. Ньюкасл подписал голкипера Кариуса, который начудил в финале ЛЧ в Киеве
Англия
10 сентября 2022, 02:42 | Обновлено 10 сентября 2022, 03:07
55
0

Ньюкасл подписал голкипера Кариуса, который начудил в финале ЛЧ в Киеве

Недавно травму получил второй голкипер «Ньюкасла» Карл Дарлоу

10 сентября 2022, 02:42 | Обновлено 10 сентября 2022, 03:07
55
0
Ньюкасл подписал голкипера Кариуса, который начудил в финале ЛЧ в Киеве
ФК Ливерпуль. Лорис Кариус

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус на правах свободного агента подписал контракт до лета 2023 года с английским «Ньюкаслом», информируют инсайдеры Фабрицио Романо и Николо Скира.

Официальная презентация 29-летнего немецкого голкипера пройдет позже из-за траура в Англии в связи со смертью Королевы Елизаветы II.

Недавно травму получил второй вратарь «Ньюкасла» Карл Дарлоу. В Англии трансферное окно уже закрыто, и главному тренеру «сорок» Эдди Хау пришлось срочно искать подходящего голкипера в статусе свободного агента.

Немецкий голкипер, имея контракт с «Ливерпулем» (с 2016 по 2022 годы), уходил в аренду в «Бешикташ» и «Унион Берлин». Лорис Кариус печально известен тем, что сильно накосячил в финальном матче Лиги чемпионов 2017/18 в Киеве, когда из-за его ошибок «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3).

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