Ньюкасл подписал голкипера Кариуса, который начудил в финале ЛЧ в Киеве
Недавно травму получил второй голкипер «Ньюкасла» Карл Дарлоу
Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус на правах свободного агента подписал контракт до лета 2023 года с английским «Ньюкаслом», информируют инсайдеры Фабрицио Романо и Николо Скира.
Официальная презентация 29-летнего немецкого голкипера пройдет позже из-за траура в Англии в связи со смертью Королевы Елизаветы II.
Недавно травму получил второй вратарь «Ньюкасла» Карл Дарлоу. В Англии трансферное окно уже закрыто, и главному тренеру «сорок» Эдди Хау пришлось срочно искать подходящего голкипера в статусе свободного агента.
Немецкий голкипер, имея контракт с «Ливерпулем» (с 2016 по 2022 годы), уходил в аренду в «Бешикташ» и «Унион Берлин». Лорис Кариус печально известен тем, что сильно накосячил в финальном матче Лиги чемпионов 2017/18 в Киеве, когда из-за его ошибок «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3).
Loris Karius has signed the contract as new Newcastle player tonight. It’s done and sealed — he’s joining on a free transfer. 🚨⚪️⚫️ #NUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2022
Former Liverpool goalkeeper will sign a short term deal. pic.twitter.com/nLenrw6K6G
Done Deal and confirmed! Loris #Karius to #Newcastle as a free agent. Contract until 2023. #transfers #NUFC https://t.co/gWML0e2ihz— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 8, 2022
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