Немецкий голкипер Лорис Кариус может вернуться в АПЛ. Над его подписанием работает «Ньюкасл».

Кариус сейчас находится в статусе свободного агента. В июле он расторг контракт с «Ливерпулем».

В прошлом сезоне 29-летний немец не провел ни одного официального матча. Сезон 2020/2021 он провел в аренде в «Унион Берлин».