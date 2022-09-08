Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лорис Кариус может вернуться в АПЛ
Англия
08 сентября 2022, 19:16 |
499
3

Лорис Кариус может вернуться в АПЛ

Над подписанием голкипера работает «Ньюкасл»

08 сентября 2022, 19:16 |
499
3
Лорис Кариус может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий голкипер Лорис Кариус может вернуться в АПЛ. Над его подписанием работает «Ньюкасл».

Кариус сейчас находится в статусе свободного агента. В июле он расторг контракт с «Ливерпулем».

В прошлом сезоне 29-летний немец не провел ни одного официального матча. Сезон 2020/2021 он провел в аренде в «Унион Берлин».

По теме:
За опытом – к Реброву. Шахтер отдаст защитника в аренду в Аль-Айн
Немецкий топ-клуб пытался подписать Яремчука, но опоздал
Черноморец может усилиться бельгийским вингером
Лорис Кариус Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Athletic
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Баскетбол | 08 сентября 2022, 17:06 18
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии

Команда Айнарса Багатскиса может финишировать второй в группе С

ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
Футбол | 08 сентября 2022, 19:53 0
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина

Очередной зашквар от турецких болельщиков

Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Футбол | 08.09.2022, 05:40
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Немецкие тренеры в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
Луческу – не волшебник. Динамо ждет тяжелый сезон
Футбол | 08.09.2022, 12:50
Луческу – не волшебник. Динамо ждет тяжелый сезон
Луческу – не волшебник. Динамо ждет тяжелый сезон
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Футбол | 07.09.2022, 20:23
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VK-Sport
Враховуючи відхід Мартіна Дубравки з Ньюкасла, то можливо для конкуренції і резерву він згодиться, але точно не в основу. Після того фіналу ЛЧ він психологічно зламався, і більше не здатен грати на найвищому рівні.
Ответить
0
Serhii P.
Маячня, чувак рік не грав. Який Ньюкасл?
Ответить
0
ALKOSruLKA
враховуючи, як він зіграв у фіналі ЛЧ, - мало кому він реально буде потрібний
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
07.09.2022, 02:41 21
Футбол
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
06.09.2022, 22:21 2
Футбол
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
07.09.2022, 19:53
Волейбол
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
07.09.2022, 13:05 2
Футбол
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
07.09.2022, 09:50 10
Футбол
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
06.09.2022, 19:51 14
Баскетбол
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
06.09.2022, 18:41 10
Бокс
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
08.09.2022, 06:33 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности