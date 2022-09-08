Англия08 сентября 2022, 19:16 |
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Лорис Кариус может вернуться в АПЛ
Над подписанием голкипера работает «Ньюкасл»
08 сентября 2022, 19:16 |
499
3
Немецкий голкипер Лорис Кариус может вернуться в АПЛ. Над его подписанием работает «Ньюкасл».
Кариус сейчас находится в статусе свободного агента. В июле он расторг контракт с «Ливерпулем».
В прошлом сезоне 29-летний немец не провел ни одного официального матча. Сезон 2020/2021 он провел в аренде в «Унион Берлин».
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Комментарии 3
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Враховуючи відхід Мартіна Дубравки з Ньюкасла, то можливо для конкуренції і резерву він згодиться, але точно не в основу. Після того фіналу ЛЧ він психологічно зламався, і більше не здатен грати на найвищому рівні.
Маячня, чувак рік не грав. Який Ньюкасл?
враховуючи, як він зіграв у фіналі ЛЧ, - мало кому він реально буде потрібний
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