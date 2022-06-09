Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль
Англия
09 июня 2022, 13:00 | Обновлено 09 июня 2022, 13:12
674
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль

Мерсисайдцы не стали продлевать соглашения ряда футболистов

09 июня 2022, 13:00 | Обновлено 09 июня 2022, 13:12
674
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Дивок Ориги

Английский «Ливерпуль» объявил об уходе четверых футболистов из клуба.

Команду покинут вратарь Лорис Кариус, а также форварды Шейи Оджо, Бен Вудберн и Дивок Ориги. Все четверо уйдут из «Ливерпуля» в конце июня, когда закончатся сроки действия контрактов игроков.

Дивок Ориги перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года. В конце мая сообщалось, что форвард близок к переходу в «Милан».

Кариус выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года, Оджо и Вудберн – воспитанники клубной академии.

По теме:
Барселона может подписать Алексиса Санчеса
Барселона разработала формулу трансфера Додо из Шахтера
ПСЖ хочет купить лидера защиты Интера
Дивок Ориги Лорис Кариус Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Ливерпуль
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕВАНДОВСКИ об 1:6 от Бельгии: «Этот матч заставит нас о многом задуматься»
Футбол | 09 июня 2022, 07:17 1
ЛЕВАНДОВСКИ об 1:6 от Бельгии: «Этот матч заставит нас о многом задуматься»
ЛЕВАНДОВСКИ об 1:6 от Бельгии: «Этот матч заставит нас о многом задуматься»

Лидер сборной Польши разочарован разгромным поражением

Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Футбол | 08 июня 2022, 17:40 1
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022

Мини-футбольная сборная не сумела пройти в четвертьфинал турнира в Словакии

Украина с победы стартовала в Лиге наций, Кривбасс борется с ватниками
Футбол | 09.06.2022, 04:43
Украина с победы стартовала в Лиге наций, Кривбасс борется с ватниками
Украина с победы стартовала в Лиге наций, Кривбасс борется с ватниками
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Футбол | 08.06.2022, 23:50
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Футбол | 08.06.2022, 23:44
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
09.06.2022, 00:20 1
Футбол
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация нанесла удары по врагу на Херсонщине»
07.06.2022, 08:09
Война
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
08.06.2022, 18:11
Бокс
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
08.06.2022, 09:58 3
Футбол
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
07.06.2022, 22:05 11
Футбол
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
Хертогенбос. Ястремская в трех сетах уступила Александровой
07.06.2022, 16:50 16
Теннис
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов
07.06.2022, 16:55
Футбол
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
07.06.2022, 13:31 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем