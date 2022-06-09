ОФИЦИАЛЬНО. Ориги, Кариус и еще два игрока покидают Ливерпуль
Мерсисайдцы не стали продлевать соглашения ряда футболистов
Английский «Ливерпуль» объявил об уходе четверых футболистов из клуба.
Команду покинут вратарь Лорис Кариус, а также форварды Шейи Оджо, Бен Вудберн и Дивок Ориги. Все четверо уйдут из «Ливерпуля» в конце июня, когда закончатся сроки действия контрактов игроков.
Дивок Ориги перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года. В конце мая сообщалось, что форвард близок к переходу в «Милан».
Кариус выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года, Оджо и Вудберн – воспитанники клубной академии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидер сборной Польши разочарован разгромным поражением
Мини-футбольная сборная не сумела пройти в четвертьфинал турнира в Словакии