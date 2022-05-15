Италия15 мая 2022, 11:22 |
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Ориги близок к переходу в Милан
Форвард покинет «Ливерпуль» летом
15 мая 2022, 11:22 |
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«Милан» близок к подписанию форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги. 27-летний бельгиец перейдет в «Милан» на правах свободного агента.
Ориги уже сообщил руководству «Ливерпуля» о том, что покинет клуб. Контракт с «Миланом» уже практически согласован. Речь идет о 4-летнем соглашении с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне на счету Ориги 6 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.
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