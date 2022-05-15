Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ориги близок к переходу в Милан
Италия
15 мая 2022, 11:22 |
293
0

Ориги близок к переходу в Милан

Форвард покинет «Ливерпуль» летом

15 мая 2022, 11:22 |
293
0
Ориги близок к переходу в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Дивок Ориги

«Милан» близок к подписанию форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги. 27-летний бельгиец перейдет в «Милан» на правах свободного агента.

Ориги уже сообщил руководству «Ливерпуля» о том, что покинет клуб. Контракт с «Миланом» уже практически согласован. Речь идет о 4-летнем соглашении с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Ориги 6 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

По теме:
Леброн поздравил Ливерпуль с победой в Кубке Англии
Милан - Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен 5:6). Драма в серии пенальти. Видеообзор матча
Дивок Ориги Ливерпуль Милан
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чарло стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе
Бокс | 15 мая 2022, 09:07 1
Чарло стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе
Чарло стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе

Американец победил Брайана Кастаньо

ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
Футбол | 14 мая 2022, 14:46 0
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

ВИДЕО. В лагерь сборной прибыл Яремчук. Тренировка сине-желтых в Словении
Футбол | 15.05.2022, 07:00
ВИДЕО. В лагерь сборной прибыл Яремчук. Тренировка сине-желтых в Словении
ВИДЕО. В лагерь сборной прибыл Яремчук. Тренировка сине-желтых в Словении
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 14.05.2022, 23:41
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Алексей АРЕСТОВИЧ: «Неделю назад путину к постели вызывали скорую помощь»
Война | 14.05.2022, 22:50
Алексей АРЕСТОВИЧ: «Неделю назад путину к постели вызывали скорую помощь»
Алексей АРЕСТОВИЧ: «Неделю назад путину к постели вызывали скорую помощь»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Залужный показал игральные карты с военными преступниками рф
ФОТО. Залужный показал игральные карты с военными преступниками рф
13.05.2022, 22:20 1
Война
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
14.05.2022, 21:35 6
Футбол
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
13.05.2022, 15:56 3
Футбол
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
14.05.2022, 12:03 8
Футбол
Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
14.05.2022, 15:23 4
Теннис
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
14.05.2022, 12:20
Футбол
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
14.05.2022, 09:00
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем