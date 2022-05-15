Ориги близок к переходу в Милан

«Милан» близок к подписанию форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги. 27-летний бельгиец перейдет в «Милан» на правах свободного агента.

Ориги уже сообщил руководству «Ливерпуля» о том, что покинет клуб. Контракт с «Миланом» уже практически согласован. Речь идет о 4-летнем соглашении с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Ориги 6 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.