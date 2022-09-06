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  4. Рафаэль НАДАЛЬ: «Я уже не молод, Тиафо играл лучше, а мне пора домой»
US Open
06 сентября 2022, 11:31 |
846
1

Рафаэль НАДАЛЬ: «Я уже не молод, Тиафо играл лучше, а мне пора домой»

Испанец прокомментировал поражение в 1/8 финала US Open

06 сентября 2022, 11:31 |
846
1
Рафаэль НАДАЛЬ: «Я уже не молод, Тиафо играл лучше, а мне пора домой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский легендарный теннисист Рафаэль Надаль (АТР 2) прокомментировал поражение от Фрэнсиса Тиафо в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису:

«Я уже не молод, не так быстр. Я сыграл плохой матч, а Фрэнсис – хороший. Все просто. Мне не удавалось долго поддерживать высокий уровень тенниса. Теннис — позиционный вид спорта, нужно быть молодым и быстрым. Я уже не тот. Мои удары должны быть лучше. Мое понимание игры и качество моих ударов были недостаточно хороши, сегодня они были слабыми, потому что я не мог много создавать. Респект Тиафо, он был лучше меня, а мне пора домой».

Отметим, что Надаль 4 раза побеждал на US Open (2010, 2013, 2017, 2019). Скорее всего, Надаль не станет 1-й ракеткой мира по итогам турнира, но шансы все еще сохраняются.

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Фрэнсис Тиафо Рафаэль Надаль US Open 2022
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Источник Спортски журнал
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Комментарии 1
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Мосій Шило
Навіть для такого великого МАЙСТРА ,яким є Рафа,3 шоломи  за сезон та вихід у півфінал Уімблдону у  36 років-то вже занадто! Достатньо і двох!Чекаємо перемоги на ,,підсумковому,,турнірі
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