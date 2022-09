Рафаэль НАДАЛЬ: «Я уже не молод, Тиафо играл лучше, а мне пора домой»

Испанский легендарный теннисист Рафаэль Надаль (АТР 2) прокомментировал поражение от Фрэнсиса Тиафо в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису:

«Я уже не молод, не так быстр. Я сыграл плохой матч, а Фрэнсис – хороший. Все просто. Мне не удавалось долго поддерживать высокий уровень тенниса. Теннис — позиционный вид спорта, нужно быть молодым и быстрым. Я уже не тот. Мои удары должны быть лучше. Мое понимание игры и качество моих ударов были недостаточно хороши, сегодня они были слабыми, потому что я не мог много создавать. Респект Тиафо, он был лучше меня, а мне пора домой».

Отметим, что Надаль 4 раза побеждал на US Open (2010, 2013, 2017, 2019). Скорее всего, Надаль не станет 1-й ракеткой мира по итогам турнира, но шансы все еще сохраняются.

It was great to have @RafaelNadal back in New York this year.#USOpen pic.twitter.com/MNhZHRPp6J