Другие новости03 сентября 2022, 22:01 |
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ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
Украинский хавбек забил во втором матче кряду
03 сентября 2022, 22:01 |
2687
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Полузащитник польской «Краковии» Евгений Коноплянка оформил красивый гол в матче чемпионата Польши против «Ракува» (в составе команды играет Владислав Кочергин).
Украинец положил красивый гол ударом со штрафного, забив во втором матче кряду.
Feast your eyes on Konoplyanka’s stunning free kick!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 3, 2022
Rolling back the years in Poland this season 🎯🎯🎯
What a hit! 🇺🇦🇵🇱 pic.twitter.com/JoAxIkdLRs
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Комментарии 2
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Красивый гол!
Вау, у них там люди на трибунах
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