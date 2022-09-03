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03 сентября 2022, 22:01 |
2687
2

ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол

Украинский хавбек забил во втором матче кряду

03 сентября 2022, 22:01 |
2687
2
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
twitter.com/Cracovia

Полузащитник польской «Краковии» Евгений Коноплянка оформил красивый гол в матче чемпионата Польши против «Ракува» (в составе команды играет Владислав Кочергин).

Украинец положил красивый гол ударом со штрафного, забив во втором матче кряду.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Trollface
Красивый гол!
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+1
Иван Иванов
Вау, у них там люди на трибунах 
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0
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