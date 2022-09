ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол

Полузащитник польской «Краковии» Евгений Коноплянка оформил красивый гол в матче чемпионата Польши против «Ракува» (в составе команды играет Владислав Кочергин).

Украинец положил красивый гол ударом со штрафного, забив во втором матче кряду.



Feast your eyes on Konoplyanka’s stunning free kick!



Rolling back the years in Poland this season 🎯🎯🎯



What a hit! 🇺🇦🇵🇱 pic.twitter.com/JoAxIkdLRs