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Чемпионат Польши
Краковия
03.09.2022, FT 3 : 0
Ракув
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Польша
07 сентября 2022, 06:25 | Обновлено 07 сентября 2022, 06:35
185
0

Коноплянка вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Польши

В матче за «Краковию» против «Ракува» вингер забил гол и получил оценку 8.0

07 сентября 2022, 06:25 | Обновлено 07 сентября 2022, 06:35
185
0
Коноплянка вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Польши
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Украинский защитник клуба «Краковия» Евгений Коноплянка вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Польши.

В матче «Краковии», сыгранный 3 сентября против «Ракува» (3:0), украинский вингер забил гол со штрафного и получил от SofaScore оценку 8.0.

Интересно, что Коноплянка отличился забитым мячом во втором поединке подряд.

Символическая сборная 8-го тура чемпионата Польши (SofaScore)

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Источник Sport.ua
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