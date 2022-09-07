Польша07 сентября 2022, 06:25 | Обновлено 07 сентября 2022, 06:35
185
0
Коноплянка вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Польши
В матче за «Краковию» против «Ракува» вингер забил гол и получил оценку 8.0
07 сентября 2022, 06:25 | Обновлено 07 сентября 2022, 06:35
185
0
Украинский защитник клуба «Краковия» Евгений Коноплянка вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Польши.
В матче «Краковии», сыгранный 3 сентября против «Ракува» (3:0), украинский вингер забил гол со штрафного и получил от SofaScore оценку 8.0.
Интересно, что Коноплянка отличился забитым мячом во втором поединке подряд.
Читайте также:ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
Символическая сборная 8-го тура чемпионата Польши (SofaScore)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 сентября 2022, 15:56 11
Вингер «Шахтера» согласен, что он играет в команде только из-за того, что уехали бразильцы
Теннис | 07 сентября 2022, 07:23 2
Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua
Футбол | 07.09.2022, 03:12
Баскетбол | 06.09.2022, 19:51
Футбол | 07.09.2022, 00:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.09.2022, 22:30 2
05.09.2022, 09:22 5
06.09.2022, 06:30 55
06.09.2022, 03:05 4
05.09.2022, 23:54 31
05.09.2022, 18:13 8
05.09.2022, 19:25 5
05.09.2022, 08:25 9