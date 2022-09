Дальше – без обидчицы Ястремской. Гауфф уверенно переиграла Киз

На US Open состоялся поединок третьего круга, в котором встретились американки Мэдисон Киз (№ 20 WTA) и Кори Гауфф (№ 12 WTA).

Победу в двух сетах одержала Гауфф, которая отдала сопернице только пять геймов. Таким образом, Кори уже добилась своего лучшего результата на Открытом чемпионате США.

US Open. Третий круг.

Мэдисон Киз – Кори Гауфф – 2:6, 3:6

Напомним, ранее Киз обыграла украинку Даяну Ястремскую.

coco has now made the second week at all four grand slams



australia (2020)

rg (2021, 2022)

wimbledon (2019, 2021)

uso (2022)