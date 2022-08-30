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  4. Киз не по зубам. Ястремская проиграла стартовый матч US Open
US Open
30 августа 2022, 00:59 | Обновлено 30 августа 2022, 01:22
529
6

Киз не по зубам. Ястремская проиграла стартовый матч US Open

Даяна играла неплохо, но для победы этого оказалось недостаточно

30 августа 2022, 00:59 | Обновлено 30 августа 2022, 01:22
529
6
Киз не по зубам. Ястремская проиграла стартовый матч US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№86 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка проиграла американке Мэдисон Киз (№20 WTA).

US Open. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:7(3), 3:6

После откровенно провальных матчей Даяна наконец-то показала хороший уровень игры. Немного не повезло с соперницей, которая по своему уровню может играть в десятке, но большое количество травм позволяют ей делать это очень редко.

В первом сете украинка бились на равных с американкой и даже вела с брейком 4:1. Киз сумела выровнять ситуацию на корте, но в двенадцатом гейме украинка имела три сетбола на подаче Мэдисон и должна была забирать партию. Сделать это не удалось, а на тай-брейке отыграть чисто не судилось.

Во второй партии Киз ожидаемо играла лучше, поэтому особых шансов перевести матч в финальный сет не было. Работа с Баином возобновилась не так давно, требовать результатов пока рано. Но хотелось бы прервать неприятную серию, проигрывать семь матчей подряд – очень тяжело морально для любой теннисистки, а тем более для Даяны.

Это была первая встреча теннисисток. Даяна проиграла седьмой матч подряд в туре.

В следующем круге американка сразится против Камилы Джорджи (№67 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдісон Киз
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Stanislav Matusevych
І ще не можу не відзначити одну річ. Я розумію, що серед любителів тенісу чимало прихильників стилю гри Ястремської та Кіз, який я називаю "бий-біжи", але дивитися їхній матч після вистави Снігур та Халеп було, як увімкнути футбольний чемпіонат України після ЛЧ. Шалена різниця у рівні та розумінні тенісу.
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+8
shef63
Суцільні аути. Як при цьому можна виграти?
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+2
Stanislav Matusevych
Чесно кажучи, після всіх подій сьогоднішнього дня, особливо після виступу Даші, з'явилася думка: а може, і Даяна? І певні шанси були: у середині першого сету вела з брейком, потім мала три сетболи на подачі суперниці. Але черговий типовий програний тай і очікуваний другий сет. Даяна така Даяна, там і Баїн дуже не факт, що впорається.
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+2
Spectra
Грустно!  Именно на СП в первом сете, у Киз летела подача, потом ожидаемо слила тай, а потом и весь матч. В итоге во всех шлемах вылетела в 1 круге...
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+2
Макс Максов
Дивився перший сет, тай брейк просто злила! В другому було зрозуміло, що нічого не зміниться...
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0
maxno
Приведёт Саша Бажин игру Даяны к хорошему знаменателю . Надежда есть. 
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0
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