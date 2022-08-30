Киз не по зубам. Ястремская проиграла стартовый матч US Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№86 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка проиграла американке Мэдисон Киз (№20 WTA).

US Open. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:7(3), 3:6

После откровенно провальных матчей Даяна наконец-то показала хороший уровень игры. Немного не повезло с соперницей, которая по своему уровню может играть в десятке, но большое количество травм позволяют ей делать это очень редко.

В первом сете украинка бились на равных с американкой и даже вела с брейком 4:1. Киз сумела выровнять ситуацию на корте, но в двенадцатом гейме украинка имела три сетбола на подаче Мэдисон и должна была забирать партию. Сделать это не удалось, а на тай-брейке отыграть чисто не судилось.

Во второй партии Киз ожидаемо играла лучше, поэтому особых шансов перевести матч в финальный сет не было. Работа с Баином возобновилась не так давно, требовать результатов пока рано. Но хотелось бы прервать неприятную серию, проигрывать семь матчей подряд – очень тяжело морально для любой теннисистки, а тем более для Даяны.

Это была первая встреча теннисисток. Даяна проиграла седьмой матч подряд в туре.

В следующем круге американка сразится против Камилы Джорджи (№67 WTA).