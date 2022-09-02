Англия02 сентября 2022, 00:53 | Обновлено 02 сентября 2022, 01:26
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Обамеянг прибыл в Лондон. Он пройдет медосмотр для трансфера в Челси
Лондонский клуб заплатит «Барселоне» 14 млн евро и отдаст Маркоса Алонсо
02 сентября 2022, 00:53 | Обновлено 02 сентября 2022, 01:26
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Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прибыл в Лондон.
Ожидается, что футболист пройдет медосмотр для перехода в лондонский «Челси».
По данным Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за футболиста 14 млн евро и отдаст защитника Маркоса Алонсо.
Обамеянг подпишет контракт с Челси» на 2 года с возможностью пролонгации на один сезон.
Читайте также:Обамеянг перейдет из Барселоны в Челси в обмен на Алонсо
Exclusive shots of Aubameyang arriving for his #Chelseafc medical in London @SkySportsNews pic.twitter.com/shHrpzSiyr— Lyall Thomas (@SkySportsLyall) September 1, 2022
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