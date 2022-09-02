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  4. Обамеянг прибыл в Лондон. Он пройдет медосмотр для трансфера в Челси
Англия
02 сентября 2022, 00:53 | Обновлено 02 сентября 2022, 01:26
162
0

Обамеянг прибыл в Лондон. Он пройдет медосмотр для трансфера в Челси

Лондонский клуб заплатит «Барселоне» 14 млн евро и отдаст Маркоса Алонсо

02 сентября 2022, 00:53 | Обновлено 02 сентября 2022, 01:26
162
0
Обамеянг прибыл в Лондон. Он пройдет медосмотр для трансфера в Челси
ФК Барселона. Пьер-Эмерик Обамеянг

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прибыл в Лондон.

Ожидается, что футболист пройдет медосмотр для перехода в лондонский «Челси».

По данным Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за футболиста 14 млн евро и отдаст защитника Маркоса Алонсо.

Обамеянг подпишет контракт с Челси» на 2 года с возможностью пролонгации на один сезон.

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