Обамеянг прибыл в Лондон. Он пройдет медосмотр для трансфера в Челси

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прибыл в Лондон.

Ожидается, что футболист пройдет медосмотр для перехода в лондонский «Челси».

По данным Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за футболиста 14 млн евро и отдаст защитника Маркоса Алонсо.

Обамеянг подпишет контракт с Челси» на 2 года с возможностью пролонгации на один сезон.

Exclusive shots of Aubameyang arriving for his #Chelseafc medical in London @SkySportsNews pic.twitter.com/shHrpzSiyr