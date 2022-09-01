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Англия
01 сентября 2022, 16:09 | Обновлено 01 сентября 2022, 16:23
576
0

Обамеянг перейдет из Барселоны в Челси в обмен на Алонсо

Также лондонский клуб заплатит каталонцам 14 миллионов евро

01 сентября 2022, 16:09 | Обновлено 01 сентября 2022, 16:23
576
0
Обамеянг перейдет из Барселоны в Челси в обмен на Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг переходит в лондонский «Челси».

По информации источника, лондонский клуб заплатит за футболиста 14 миллионов евро и отдаст защитника Маркоса Алонсо.

Обамеянг подпишет контракт с Челси» на 2 года с возможностью продления на один сезон. Пьер-Эмерик вылетит в Лондон в ближайшие часы.

Напомним, накануне «Челси» подписал защитника «Лестера».

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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