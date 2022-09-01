Обамеянг перейдет из Барселоны в Челси в обмен на Алонсо

Нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг переходит в лондонский «Челси».

По информации источника, лондонский клуб заплатит за футболиста 14 миллионов евро и отдаст защитника Маркоса Алонсо.

Обамеянг подпишет контракт с Челси» на 2 года с возможностью продления на один сезон. Пьер-Эмерик вылетит в Лондон в ближайшие часы.

Напомним, накануне «Челси» подписал защитника «Лестера».