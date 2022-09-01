Англия01 сентября 2022, 16:09 | Обновлено 01 сентября 2022, 16:23
576
0
Обамеянг перейдет из Барселоны в Челси в обмен на Алонсо
Также лондонский клуб заплатит каталонцам 14 миллионов евро
01 сентября 2022, 16:09 | Обновлено 01 сентября 2022, 16:23
576
0
Нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг переходит в лондонский «Челси».
По информации источника, лондонский клуб заплатит за футболиста 14 миллионов евро и отдаст защитника Маркоса Алонсо.
Обамеянг подпишет контракт с Челси» на 2 года с возможностью продления на один сезон. Пьер-Эмерик вылетит в Лондон в ближайшие часы.
Напомним, накануне «Челси» подписал защитника «Лестера».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 01 сентября 2022, 14:27 2
Обозреватель Sport.ua анонсирует грядущее континентальное первенство
Футбол | 01 сентября 2022, 12:49 0
«Горнякам» вингер обошелся не слишком дорого
Футбол | 31.08.2022, 18:20
Футбол | 01.09.2022, 10:33
Теннис | 01.09.2022, 07:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.08.2022, 09:00 2
31.08.2022, 14:41 11
31.08.2022, 10:05 41
30.08.2022, 20:42 3
31.08.2022, 04:35 2
01.09.2022, 00:19 7
31.08.2022, 23:26 9
30.08.2022, 21:39 9