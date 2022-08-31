ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника Лестера

Защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана стал игроком «Челси».

21-летний француз подписал с лондонским клубом семилетний контракт.

По информации портала Transfermarkt, сумма сделки составила 82,5 миллионов евро. Два года назад «Лестер» потратил на покупку Уэсли 35 млн евро.

В составе «лисов» Фофана сыграл 52 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.