Англия31 августа 2022, 16:18 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника Лестера
Уэсли Фофана заключил с лондонцами контракт на 7 лет
31 августа 2022, 16:18 |
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Защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана стал игроком «Челси».
21-летний француз подписал с лондонским клубом семилетний контракт.
По информации портала Transfermarkt, сумма сделки составила 82,5 миллионов евро. Два года назад «Лестер» потратил на покупку Уэсли 35 млн евро.
В составе «лисов» Фофана сыграл 52 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Комментарии 1
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И где они только деньги берут ? Тоже покупают, наверное.
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