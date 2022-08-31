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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника Лестера
Англия
31 августа 2022, 16:18 |
376
1

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника Лестера

Уэсли Фофана заключил с лондонцами контракт на 7 лет

31 августа 2022, 16:18 |
376
1
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника Лестера
ФК Челси

Защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана стал игроком «Челси».

21-летний француз подписал с лондонским клубом семилетний контракт.

По информации портала Transfermarkt, сумма сделки составила 82,5 миллионов евро. Два года назад «Лестер» потратил на покупку Уэсли 35 млн евро. 

В составе «лисов» Фофана сыграл 52 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Источник ФК Челси
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Serhiy Vyhryst
И где они только деньги берут ? Тоже покупают, наверное. 
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