Полузащитник ПСЖ вернется в АПЛ и будет играть с Миколенко

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гуйе продолжит карьеру в «Эвертоне», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter:

«Эвертон» собирается подписать Идрисса Гуйе. В ближайшее время будет подписан контракт».

Ранее сенегалец уже защищал цвета «ирисок». Гуйе перешел в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года после вылета «вилланов» из АПЛ в Чемпионшип. За это время в составе ливерпульской команды он провел 108 матчей во всех турнирах на клубном уровне, где отличился четырьмя забитыми мячами.

В прошлом сезоне Лиги 1 Идрисса провел 26 игр, забил три гола и сделал одну результативную передачу.



Everton are set to sign James Garner and Idrissa Gueye, here we go and confirmed. Contracts are finally being exchanged with PSG. 🚨🔵 #EFC



Garner will cost around £15m with add-ons included — Man United will also have buy back clause in the deal. #MUFC