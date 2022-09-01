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  4. Полузащитник ПСЖ вернется в АПЛ и будет играть с Миколенко
Англия
01 сентября 2022, 09:07 |
452
0

Полузащитник ПСЖ вернется в АПЛ и будет играть с Миколенко

Идрисса Гуйе продолжит карьеру в «Эвертоне»

01 сентября 2022, 09:07 |
452
0
Полузащитник ПСЖ вернется в АПЛ и будет играть с Миколенко
Instagram. Идрисса Гуйе

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гуйе продолжит карьеру в «Эвертоне», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter:

«Эвертон» собирается подписать Идрисса Гуйе. В ближайшее время будет подписан контракт».

Ранее сенегалец уже защищал цвета «ирисок». Гуйе перешел в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года после вылета «вилланов» из АПЛ в Чемпионшип. За это время в составе ливерпульской команды он провел 108 матчей во всех турнирах на клубном уровне, где отличился четырьмя забитыми мячами.

В прошлом сезоне Лиги 1 Идрисса провел 26 игр, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
 

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Виталий Миколенко Идрисса Гуйе Фабрицио Романо Эвертон ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
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