Доминик Тим спас два матчбола и выиграл первый матч на харде за 18 месяцев

Австрийский теннисист Доминик Тим (Австрия, ATP 231) выиграл у Джеффри Волфа (США, ATP 87) в трех сетах за 3 часа и 11 минут в 1/32 финала хардового турнира АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США).

АТР 250 Уинстон-Сейлем. Хард. 1/32 финала

Доминик Тим (Австрия) – Джеффри Волф (США) – 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (8:6)

В третьем сете на тай-брейке Тим спас два матчбола при счете *4:6 и выиграл 4 поинта подряд.

Для австрийца эта победа стала первой на харде с марта 2021. Тогда он обыграл Аслана Карацева (АТР 38) в 1/8 финала хардового турнира в Дохе (Катар).

Напомним, что Доминик не играл в Туре на протяжении 10 месяцев из-за травмы запястья.

Далее Тим встретится с Григором Димитровым (Болгария, ATP 19). Матч начнется 24 августа не ранее 02:00 по Киеву.

