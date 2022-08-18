Женщина-футболистка потроллила Криштиану Роналду

37-летняя Хизер О’Рейли вышла в женскую Лигу чемпионов с ирландским «Шелбурном». Она потроллила Криштиану Роналду, который с «Манчестер Юнайтед» в мужской ЛЧ не принимет участия, и сейчас португалец активно ищет клуб, который в Лигу чемпионов сыграет:

«Собираюсь сыграть в Лиге чемпионов в 37 лет, а Роналду – нет», - написала О’Рейли.