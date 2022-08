Женщина-футболистка потроллила Криштиану Роналду

37-летняя Хизер О’Рейли вышла в женскую Лигу чемпионов с ирландским «Шелбурном». Она потроллила Криштиану Роналду, который с «Манчестер Юнайтед» в мужской ЛЧ не принимет участия, и сейчас португалец активно ищет клуб, который в Лигу чемпионов сыграет:

«Собираюсь сыграть в Лиге чемпионов в 37 лет, а Роналду – нет», - написала О’Рейли.

Heading to go play Champions League at age 37 and Ronaldo isn’t 🤣 HAO-7 pic.twitter.com/t7a8ph9or4