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  4. Женщина-футболистка потроллила Криштиану Роналду
Англия
18 августа 2022, 20:55 |
1300
0

Женщина-футболистка потроллила Криштиану Роналду

Хизер О’Рейли будет играть в Лиге чемпионов

18 августа 2022, 20:55 |
1300
0
Женщина-футболистка потроллила Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед

37-летняя Хизер О’Рейли вышла в женскую Лигу чемпионов с ирландским «Шелбурном». Она потроллила Криштиану Роналду, который с «Манчестер Юнайтед» в мужской ЛЧ не принимет участия, и сейчас португалец активно ищет клуб, который в Лигу чемпионов сыграет:

«Собираюсь сыграть в Лиге чемпионов в 37 лет, а Роналду – нет», - написала О’Рейли.

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Криштиану Роналду Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
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