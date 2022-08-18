Женщина-футболистка потроллила Криштиану Роналду
Хизер О’Рейли будет играть в Лиге чемпионов
37-летняя Хизер О’Рейли вышла в женскую Лигу чемпионов с ирландским «Шелбурном». Она потроллила Криштиану Роналду, который с «Манчестер Юнайтед» в мужской ЛЧ не принимет участия, и сейчас португалец активно ищет клуб, который в Лигу чемпионов сыграет:
«Собираюсь сыграть в Лиге чемпионов в 37 лет, а Роналду – нет», - написала О’Рейли.
Heading to go play Champions League at age 37 and Ronaldo isn’t 🤣 HAO-7 pic.twitter.com/t7a8ph9or4— Heather O'Reilly (@HeatherOReilly) August 16, 2022
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