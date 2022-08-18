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Англия
18 августа 2022, 03:16 | Обновлено 18 августа 2022, 03:20
42
1

Спортинг убеждает Криштиану Роналду вернуться

Португальский клуб хочет заполучить звездного воспитанника

18 августа 2022, 03:16 | Обновлено 18 августа 2022, 03:20
42
1
Спортинг убеждает Криштиану Роналду вернуться
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лиссабонский «Спортинг» активизировал усилия по трансферу форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Спортивный директор «Спортинга» Угу Виана общается с бывшим партнером по сборной Португалии о возвращении в клуб.

Роналду не скрывает, что хочет играть в Лиге чемпионов и «Спортинг» может предоставить 37-летнему игроку эту возможность. Серебряный призер чемпионата Португалии 2021/22 напрямую попал в групповой турнир Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду последний раз надевал футболку «Спортинга» в сезоне 2002/03.

Ранее Роналду обещал рассказать всю правду касательно возможного трансфера.

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Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
Спортинг Лиссабон Криштиану Роналду
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Источник A Bola
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Комментарии 1
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Усі ті балачки з приводу неспроможності Спортінга задовольнити апетити Кріша, то все нісенитниці. Він заробив вже такі статки, що може викупити той Спортінг декілька разів. І буде далі заробляти шалені гроші на рекламі тощо. Плюс у нього вже і так купа різного бізнесу по світу. Футбол для нього то вже не гроші, а стиль життя і жага нових рекордів. Повернеться, то буде красенем!
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