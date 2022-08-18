Спортинг убеждает Криштиану Роналду вернуться

Лиссабонский «Спортинг» активизировал усилия по трансферу форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Спортивный директор «Спортинга» Угу Виана общается с бывшим партнером по сборной Португалии о возвращении в клуб.

Роналду не скрывает, что хочет играть в Лиге чемпионов и «Спортинг» может предоставить 37-летнему игроку эту возможность. Серебряный призер чемпионата Португалии 2021/22 напрямую попал в групповой турнир Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду последний раз надевал футболку «Спортинга» в сезоне 2002/03.

Ранее Роналду обещал рассказать всю правду касательно возможного трансфера.