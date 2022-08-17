«Я расскажу правду». Роналду обещает раскрыть подробности своего будущего
Успеет ли покинуть команду до конца лета?
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду устал от постоянных слухов в СМИ, поэтому в скором времени намерен дать интервью и рассказать правду о своей ситуации в МЮ.
«Я расскажу всю правду. Ее вы скоро узнаете после моего интервью. В СМИ постоянное вранье вокруг моего имени», - сказал Роналду.
Известно, что игрок хочет покинуть команду, но клуб пока не готов к трансферу.
МЮ крайне неудачно начал новый сезон АПЛ, дважды проиграв в двух турах.
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