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Англия
17 августа 2022, 20:29 | Обновлено 17 августа 2022, 20:30
1051
3

«Я расскажу правду». Роналду обещает раскрыть подробности своего будущего

Успеет ли покинуть команду до конца лета?

17 августа 2022, 20:29 | Обновлено 17 августа 2022, 20:30
1051
3
«Я расскажу правду». Роналду обещает раскрыть подробности своего будущего
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду устал от постоянных слухов в СМИ, поэтому в скором времени намерен дать интервью и рассказать правду о своей ситуации в МЮ.

«Я расскажу всю правду. Ее вы скоро узнаете после моего интервью. В СМИ постоянное вранье вокруг моего имени», - сказал Роналду.

Известно, что игрок хочет покинуть команду, но клуб пока не готов к трансферу.

МЮ крайне неудачно начал новый сезон АПЛ, дважды проиграв в двух турах.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник BBC
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Диванний Експерт
Інтригує.І нахєр комусь твоя правда? Ти вже збитий льотчик.
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0
OKs100
Роналду мог бы купить МЮ. Денег у него хватит.
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