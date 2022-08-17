«Я расскажу правду». Роналду обещает раскрыть подробности своего будущего

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду устал от постоянных слухов в СМИ, поэтому в скором времени намерен дать интервью и рассказать правду о своей ситуации в МЮ.

«Я расскажу всю правду. Ее вы скоро узнаете после моего интервью. В СМИ постоянное вранье вокруг моего имени», - сказал Роналду.

Известно, что игрок хочет покинуть команду, но клуб пока не готов к трансферу.

МЮ крайне неудачно начал новый сезон АПЛ, дважды проиграв в двух турах.