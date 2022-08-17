Лига чемпионов17 августа 2022, 22:59 |
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Динамо – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча квалификации Q4 Лиги чемпионов
17 августа 2022, 22:59 |
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В среду, 17 августа, проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и португальская «Бенфика».
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Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене, начало – в 22:00 по киевскому времени. Вторая игра состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.
ГОЛ! 0:1. Жилберту, 9 мин.
2:0. Гонсалу Рамуш, 37 мин.
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