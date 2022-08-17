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Лига чемпионов
17 августа 2022, 22:59 |
1183
0

Динамо – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча квалификации Q4 Лиги чемпионов

17 августа 2022, 22:59 |
1183
0
Динамо – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
MEGOGO

В среду, 17 августа, проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и португальская «Бенфика».

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Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене, начало – в 22:00 по киевскому времени. Вторая игра состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.

ГОЛ! 0:1. Жилберту, 9 мин.

2:0. Гонсалу Рамуш, 37 мин.

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Динамо Киев Бенфика видео голов и обзор Лига чемпионов Динамо - Бенфика Гонсалу Рамуш
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Источник Sport.ua
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