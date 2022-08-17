Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче

Квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА иногда оказывается даже более интригующим, чем стартовые матчи группового этапа этого турнира, которые проходят в начале осенней части сезона. В этом году киевскому «Динамо» пришлось прочувствовать на себе весь уровень напряжения от участия в этом соревновании, поскольку по итогам не до конца доигранного сезона украинской Премьер-лиги именно «бело-синие» заняли второе место в турнирной таблице.

Путь команды Мирчи Луческу по отборочному этапу был очень трудным, учитывая фактическое отсутствие каких-либо официальных матчей на внутренней арене аж с конца прошлого календарного года. Именно поэтому киевляне испытывали определенные сложности при преодолении препятствий в виде турецкого «Фенербахче» и австрийского «Штурма», против которых на предыдущих этапах пришлось проводить овертаймы.

Следующим соперником «Динамо» стала лиссабонская «Бенфика», двухматчевая дуэль против которой отделяла украинский коллектив от заветного группового этапа. «Орлы», в составе которых безоговорочно мы обращали внимание на нападающего Романа Яремчука, сделали до этого на шаг меньше в раунд плей-офф, чем соперники, обыграв датский «Митьюлланд» в обоих противостояниях. Кроме того, португальский коллектив уже успел сыграть два матча в новом сезоне на внутренней арене, поэтому, конечно, уровень их функциональной подготовки играл не в пользу «Динамо».

В первой половине матча соперники значительно превосходили по игре команду Мирчи Луческу, которая могла рассчитывать только на собственные быстрые контратаки, находясь под постоянным давлением со стороны соперников. «Бенфике» в итоге удалось не только навязать киевлянам собственный стиль, но и забить быстрый мяч, который очень помог команде продолжать играть первым номером и дальше. «Бело-синие» пропустили уже на девятой минуте, когда мощный выстрел со входа на правый фланг штрафной от Жилберто прошел между ног Шепелеву прямо в ближнюю девятку.

Стартовая неудача киевлян не очень-то и удручила, потому что была несколько прогнозируемым итогом заранее определенного преимущества соперников. Именно поэтому мы увидели попытки «Динамо» отыграться в виде дальних выстрелов Цыганкова, которым лишь немного не хватило точности.

Вместе с тем, давление на ворота Бущана никуда не девалось, и уже в конце тайма именно лидер атак хозяев допустил фатальную ошибку, подарив мяч Давиду Нересу неудачной передачей назад с правого фланга защиты. Экс-игрок «Шахтера» любезно оставил момент для молодого Рамуша, который подвел черту под плохим таймом для украинских болельщиков.

После перерыва ни один из тренеров не счел нужным произвести замены, а собственно ход событий второго тайма открыл дальний выстрел Нереса, который удалось отбить Бущану. Тогда казалось, что дальше игра будет полностью повторять ход событий предыдущей половины встречи, однако «Бенфика» решила не открывать все карты уже во время первого матча. Медленные попытки лиссабонцев загрузить мяч в чужую штрафную сопровождались выпадами со стороны киевлян, однако местами команде Луческу не хватало удачи на завершающем этапе.

Выход на поле Александра Караваева вместо Виктора Цыганкова многое изменил в игре «Динамо» в нападении. Появилась и нужная скорость, и голевые моменты. Собственно, Караваев унаследовал от своего партнера все те же два шанса в чужой штрафной, но голкипер соперников оставался на высоте. К сожалению, найти какие-то интересные варианты усиления игры тренерскому штабу Луческу так и не удалось. Появления на поле молодых Ваната и Царенко в контексте этой игры выглядели больше имиджевыми ходами для академии киевлян.

Ответный матч за выход в групповой этап Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» и киевское «Динамо» проведут 23 августа.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч.

«Динамо» – «Бенфика» – 0:2

Жилберто (9), Рамуш (37)

Андриевский (40)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак (Вивчаренко, 63), Попов (Сирота, 80), Забарный, Кендзера, Андриевский, Шепелев (Царенко, 74), Шапаренко, Буяльский, Цыганков (Караваев, 64), Беседин (Ванат, 74).

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Морато, Отаменди, Жилберто (Бах, 69), Флорентино, Жоау Мариу, Фернандес, Нерес (Араужу, 63), Рафа Силва (Шикинью, 84), Рамуш (Яремчук, 63).

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадион «Мейски» (Лодзь, Польша)

ДИНАМО - БЕНФИКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА