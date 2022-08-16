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17.08.2022 22:00 - : -
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Лига чемпионов
16 августа 2022, 13:42 | Обновлено 16 августа 2022, 13:43
1007
2

Динамо – Бенфика. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов

16 августа 2022, 13:42 | Обновлено 16 августа 2022, 13:43
1007
2
Динамо – Бенфика. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В среду, 17 августа, состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и лиссабонская «Бенфика». Поединок пройдет в городе Лодзь (Польша) на стадионе «Мейски», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На пути к решающему противостоянию за выход в групповой турнир Лиги чемпионов киевляне одолели турецкий «Фенербахче» и австрийский «Штурм». Для преодоления каждого из предыдущих раундов «бело-синим» потребовалось дополнительное время, по итогам которого подопечные Мирчи Луческу вырывали у своих соперников путевку в следующую стадию турнира. «Бенфика» в третьем квалификационном раунде встречалась с «Мидтьюлландом» и не оставила шансов датскому клубу, одержав две уверенные победы – 4:1 и 3:1.

«Динамо» противостояло португальскому клубу в групповом турнире Лиги чемпионов прошлого сезона. В Киеве команды сыграли в нулевую ничью, а в Лиссабоне хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Бенфика», за которой можно следить здесь.

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Спрогнозируйте исход ⚽️ первого матча 4-го раунда квалификации 🏆 Лиги чемпионов между командами Динамо и Бенфика, который пройдет 17 августа в Лодзи.

Крупная победа Динамо

0 голосов 0.1 %

Минимальная победа Динамо

4 голоса 16.67 %

Ничья

6 голосов 25 %

Минимальная победа Бенфики

6 голосов 25 %

Крупная победа Бенфики

8 голосов 33.33 %

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Источник Sport.ua
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михайло мірко
вот я Гражданин Украины !!! Всю жизнь платил и плачу налоги !!! часть из них идёт на "Суспільне телебачення"!!! а теперь меня лишаете возможности СМОТРЕТЬ футбол !!! этим вы унижаете всех граждан Украины !!! почему нет транфляции на "Суспильному телебаченні"!!!
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