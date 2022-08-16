Динамо – Бенфика. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов
В среду, 17 августа, состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и лиссабонская «Бенфика». Поединок пройдет в городе Лодзь (Польша) на стадионе «Мейски», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На пути к решающему противостоянию за выход в групповой турнир Лиги чемпионов киевляне одолели турецкий «Фенербахче» и австрийский «Штурм». Для преодоления каждого из предыдущих раундов «бело-синим» потребовалось дополнительное время, по итогам которого подопечные Мирчи Луческу вырывали у своих соперников путевку в следующую стадию турнира. «Бенфика» в третьем квалификационном раунде встречалась с «Мидтьюлландом» и не оставила шансов датскому клубу, одержав две уверенные победы – 4:1 и 3:1.
«Динамо» противостояло португальскому клубу в групповом турнире Лиги чемпионов прошлого сезона. В Киеве команды сыграли в нулевую ничью, а в Лиссабоне хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Бенфика», за которой можно следить здесь.
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Минимальная победа Динамо
4 голоса 16.67 %
Ничья
6 голосов 25 %
Минимальная победа Бенфики
6 голосов 25 %
Крупная победа Бенфики
8 голосов 33.33 %
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