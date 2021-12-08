Минорное завершение евросезона. Динамо на выезде уступило Бенфике

Как и во вчерашней игре «Шахтера», для «Динамо» игра последнего тура чемпионской Лиги не носила характер «или все, или ничего». Как и «горняки», динамовцы выше последнего места в группе в любом случае уже не прыгнут. Оставался вопрос престижа. И клубного коэффициента. Очень хотелось бы, чтобы киевляне «на выходе» уважать себя заставили. Запоминается ведь последнее.

А вот у «Бенфики» турнирная мотивация должна была быть выше крыши. «Орлы» сохраняли хорошие шансы на выход в весеннюю часть Лиги чемпионов, и для этого им нужно было обязательно побеждать чемпионов Украины.

Относительно команды Жезуса нас, украинских болельщиков, больше всего интересовал вопрос – выйдет ли в основе Яремчук, явно захандривший в последнее время (не может забить уже несколько месяцев).

Что же касается «сине-белой» команды, то здесь явно было пространство для маневра. Луческу мог выставить как боевой состав на матч, так и мог, по примеру своего коллеги из «Шахтера», устроить массовую ротацию.

На поверку оказалось, что киевский Мистер решил идти более простым путем: стартовый состав «Динамо» был максимально приближенным к боевому. Подобное можно сказать и о стартовом составе «Бенфики», хотя это отнюдь не стало откровением. Как, впрочем, и появление в старте Яремчука: хоть он сейчас и не частый гость в основе, но против своей бывшей команды вышел.

Уже на первой минуте матча именно Яремчук мог открыть счет, но его удар в дальний угол потащил Бущан. Добивание от Сильвы – выше ворот. Оказалось, что это была пристрелка. На 16-й минуте Роман забил гол в ворота своей бывшей команды, переиграв Бущана в ближнем бою. Но до этого стопроцентный момент упустил Цыганков, не попавший в пустые (!) ворота. Затем пришла ответка от Яремчука.

А чуть позже пришла ответка и от Жилберто, который использовал отскок от Вербича и прошил в ближнем углу нашего голкипера.

На этом в первом тайме все. Наши могли, но не сумели, не наши и могли, и умели.

Второй тайм начался агрессивно с обеих сторон, но без моментов. Инициативой больше владели гости, но продвинуться дальше середины поля им не удавалось: все было заблокировано. Был неплохой момент у Миколенко, но Виталий в створ ворот не попал.

А чуть позже мяч в штрафной площади гостей попал в руку Миколенко, однако арбитр пенальти в наши ворота не дал. Ну и хорошо.

На 70-й минуте Сидорчук мог сократить отставание в счете, но не смог как следует распорядиться мячом: его удар пришелся мимо ворот.

Спустя пять минут хороший момент был у Тымчика – динамовский защитник после паса Шапаренко пробивал головой, но вратарь хозяев перевел мяч на угловой. А конец матча все ближе, увы…

Чуть позже голкипер «Бенфики» перевел мяч на угловой после удара (и рикошета) Буяльского. Ну, не идет, так не идет.

Дальше была ротация составов. Ушел с поля Яремчук – из-за травмы. Луческу бросил в бой свои козыри. Но ситуация не поменялась. Гости, несмотря на желание, не могли создать по-настоящему опасный момент. А вот хозяева довольствовались малым. То бишь добытым преимуществом. Они могли себе это позволить.

Что могли себе позволить киевляне – «стандарты», контратаки, «авось». К сожалению, ничего из этого джентльменского набора не было использовано. Динамовцы старались, и в этом их упрекать вряд ли можно, но вот прыгнуть выше своей головы им не удалось. Наш чемпион сыграл без огонька в глазах, без «высокой температуры», без «из кожи вон». Поэтому результат налицо. Да, старались, но не больше того. Проиграли закономерно, справедливо. Проиграли более мотивированному сопернику, который, не мудрствуя лукаво, вышел в 1/8 финала ЛЧ.

Ну а «Динамо» осталось там, где и должно было быть. Ожидаемо, но от этого ничуть не легче.

Лига чемпионов 2021/2022. 6 тур. Группа E.

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) - «Динамо» (Киев, Украина) - 2:0.

Яремчук, 16, Жильберто, 22.

Жильберто, 24 - Забарный, 29, Вербич, 36, Цыганков, 44.

«Бенфика»: Влаходимос - Андре Алмейда, Отаменди, Вертонген - Жильберто (Лазаро, 73), Пицци (Эвертон, 59), Вайгль, Жоао Марио (Таарабт, 73), Гримальдо - Рафа Силва (Паулу Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82).

«Динамо»: Бущан - Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко - Цыганков (Караваев, 79), Буяльский, Вербич (де Пена, 64) - Гармаш (Рамирес, 79).

Арбитр: Дениз Айтекин (Германия).

«Эштадиу да Луш» (Лиссабон, Португалия).

БЕНФИКА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА