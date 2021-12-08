Бенфика
2 : 0
Динамо Киев
08.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Минорное завершение евросезона. Динамо на выезде уступило Бенфике

Роман Яремчук забил своей бывшей команде

  • 08.12.2021 23:53
  • 3513 просмотров
  • 146 комментариев
Минорное завершение евросезона. Динамо на выезде уступило Бенфике
© uefa.com

Как и во вчерашней игре «Шахтера», для «Динамо» игра последнего тура чемпионской Лиги не носила характер «или все, или ничего». Как и «горняки», динамовцы выше последнего места в группе в любом случае уже не прыгнут. Оставался вопрос престижа. И клубного коэффициента. Очень хотелось бы, чтобы киевляне «на выходе» уважать себя заставили. Запоминается ведь последнее.

А вот у «Бенфики» турнирная мотивация должна была быть выше крыши. «Орлы» сохраняли хорошие шансы на выход в весеннюю часть Лиги чемпионов, и для этого им нужно было обязательно побеждать чемпионов Украины.

Относительно команды Жезуса нас, украинских болельщиков, больше всего интересовал вопрос – выйдет ли в основе Яремчук, явно захандривший в последнее время (не может забить уже несколько месяцев).

Что же касается «сине-белой» команды, то здесь явно было пространство для маневра. Луческу мог выставить как боевой состав на матч, так и мог, по примеру своего коллеги из «Шахтера», устроить массовую ротацию.

На поверку оказалось, что киевский Мистер решил идти более простым путем: стартовый состав «Динамо» был максимально приближенным к боевому. Подобное можно сказать и о стартовом составе «Бенфики», хотя это отнюдь не стало откровением. Как, впрочем, и появление в старте Яремчука: хоть он сейчас и не частый гость в основе, но против своей бывшей команды вышел.

Уже на первой минуте матча именно Яремчук мог открыть счет, но его удар в дальний угол потащил Бущан. Добивание от Сильвы – выше ворот. Оказалось, что это была пристрелка. На 16-й минуте Роман забил гол в ворота своей бывшей команды, переиграв Бущана в ближнем бою. Но до этого стопроцентный момент упустил Цыганков, не попавший в пустые (!) ворота. Затем пришла ответка от Яремчука.

А чуть позже пришла ответка и от Жилберто, который использовал отскок от Вербича и прошил в ближнем углу нашего голкипера.

На этом в первом тайме все. Наши могли, но не сумели, не наши и могли, и умели.

Второй тайм начался агрессивно с обеих сторон, но без моментов. Инициативой больше владели гости, но продвинуться дальше середины поля им не удавалось: все было заблокировано. Был неплохой момент у Миколенко, но Виталий в створ ворот не попал.

А чуть позже мяч в штрафной площади гостей попал в руку Миколенко, однако арбитр пенальти в наши ворота не дал. Ну и хорошо.

На 70-й минуте Сидорчук мог сократить отставание в счете, но не смог как следует распорядиться мячом: его удар пришелся мимо ворот.

Спустя пять минут хороший момент был у Тымчика – динамовский защитник после паса Шапаренко пробивал головой, но вратарь хозяев перевел мяч на угловой. А конец матча все ближе, увы…

Чуть позже голкипер «Бенфики» перевел мяч на угловой после удара (и рикошета) Буяльского. Ну, не идет, так не идет.

Дальше была ротация составов. Ушел с поля Яремчук – из-за травмы. Луческу бросил в бой свои козыри. Но ситуация не поменялась. Гости, несмотря на желание, не могли создать по-настоящему опасный момент. А вот хозяева довольствовались малым. То бишь добытым преимуществом. Они могли себе это позволить.

Что могли себе позволить киевляне – «стандарты», контратаки, «авось». К сожалению, ничего из этого джентльменского набора не было использовано. Динамовцы старались, и в этом их упрекать вряд ли можно, но вот прыгнуть выше своей головы им не удалось. Наш чемпион сыграл без огонька в глазах, без «высокой температуры», без «из кожи вон». Поэтому результат налицо. Да, старались, но не больше того. Проиграли закономерно, справедливо. Проиграли более мотивированному сопернику, который, не мудрствуя лукаво, вышел в 1/8 финала ЛЧ.

Ну а «Динамо» осталось там, где и должно было быть. Ожидаемо, но от этого ничуть не легче.

Лига чемпионов 2021/2022. 6 тур. Группа E.

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) - «Динамо» (Киев, Украина) - 2:0.

 Яремчук, 16, Жильберто, 22.

 Жильберто, 24 - Забарный, 29, Вербич, 36, Цыганков, 44.

«Бенфика»: Влаходимос - Андре Алмейда, Отаменди, Вертонген - Жильберто (Лазаро, 73), Пицци (Эвертон, 59), Вайгль, Жоао Марио (Таарабт, 73), Гримальдо - Рафа Силва (Паулу Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82).

«Динамо»: Бущан - Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко -  Цыганков (Караваев, 79), Буяльский, Вербич (де Пена, 64) - Гармаш (Рамирес, 79).

Арбитр: Дениз Айтекин (Германия).

«Эштадиу да Луш» (Лиссабон, Португалия).

БЕНФИКА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
22' ГОЛ ! Мяч забил Жилберто Жуниор (Бенфика).
16' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 08.12.2021 23:54
    +19
    ну что ж...порадуемся за Яремчука
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    elPadrino
    online
    elPadrino, 08.12.2021 23:56
    +16
    в принципе все закономерно
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 08.12.2021 23:55
    +13
    Сделайте заголовок "Динамо остановило Барселону, каталонцы с позором покидают Лигу Чемпионов!"
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    winner2012
    winner2012, 08.12.2021 23:56
    +11
    У Динамо низкий уровень исполнителей для ЛЧ, это видно по принятию решений, по скорости паса, по атакующему потенциалу, по касаниям мяча… по всему! Смотришь другие чемпионаты , как там катают быстро мячик в одно касание, какие умные передачи - наши так не умеют. Чтобы на что-то претендовать, нужно усилить половину состава. А этого не будет, Суркис жмот! Даже Луческу с этим составом ничего не сможет сделать. Вопрос: для чего покупали Рамиреса? Чтобы играл Гармаш?
    А Бенфика скупилась почти на 100 млн евро, только Нуньес 24 млн, Эмерсон 20, Яремчук 18… нашим такие траты и не светят!
    А покупая, постоянно преподносят трансферы, как будто звёзд подписали, а потом они сидят на лавке… это значит что они хуже чем те, что на поле. Не видать Динамо еще долго успехов в ЛЧ.
    Все наши команды начали сливать всем подряд, хотя раньше могли играть на равных с теми же португальскими, голландскими, французскими, даже иногда бодались с топ-4. А сейчас что? Уже Шерифы и Ференцвароши для наших опасные соперники, Буде Глимт непроходимый… постепенно всё понижали и понижали планку. Сейчас вообще игра ниже плинтуса. Чемпионат дно, и Динамо и Шахтеру позор! Они играют на одном днищенском уровне сейчас, ещё и фармы свои, постоянно выкупают как только какой-то игрок засветился у конкурентов, тем самым ослабляя конкурентов! Сколько бы тут не срались фаны, но эти команды абсолютно идентично выступают в чемпионате.
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    sahka1981
    sahka1981, 09.12.2021 00:02
    +10
    В принципе ожидаемо...ещё и такой момент при 0-0 не забили, плюс Вербич голевую чужому. Второй тайм старались, но этого мало, ну набрались очередного опыта...
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 09.12.2021 00:14
    +9
    Алексей Голяченко, 09.12.2021 00:14
    Рвалка ещё не выросла
    Свой стадион прогудели , и думают что дурное такие же
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    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 09.12.2021 00:01
    +9
    Умиляют болелы ржавых бомжей. Вчера с молдаванами 1 очко добыли в двух играх. а сегодня рассказывают что Бенфика уровня Шерифа. Водки нет
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 09.12.2021 00:00
    +9
    dd dent, 08.12.2021 23:59
    Подитоживая это и есть общекомандный класс.
    Рано в лч на что-то расчитывать объективно, да и бонусы их не в коня корм похоже.
    Кому-то рано, кому то уже поздно
    Там где Бенфика играет в одно касание между линиями , мы в играем поперёк в две три передачи
    Людей под 30 лет играть не переучишь
    Ссылка
    Marko
    Marko, 08.12.2021 23:55
    +9
    Отмучились дынамивци.
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 09.12.2021 00:23
    +8
    по сравнению с прошлой ЛЧ,Динамо несколько прибавило,уже побольше осмысленных атак.Забивного нападающего нет-вот печаль.Может Диалло нужно подключать?
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 09.12.2021 00:20
    +8
    New Zealander, 09.12.2021 00:18
    Ты не ту игру смотрел. Это как раз Шериф отскочил на 93й минуте сравняв счёт. А до этого были штанга от Додо, крестовина от Соломона, выход сам на сам Мудрика, удар в упор от Тёте и многие другие 100 процентные моменты Шахты. Но Шерифу повезло также как и с Реалом.
    Шерифу так повезло что у него 7 очков
    А у недоклуба только два
    Странное везение, класс называется
    Хотя я помню как ты рассказывал что два проигрышах Реала шахтеру - это закономерность, а два проигрыша шахтёра Боруссии -случайность
    Ты - местный городской сумасшедший
    Так что многого от тебя не прошу
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 09.12.2021 00:04
    +8
    К сожалению это наш уровень сейчас.
    В игре с сильными командами мы в завершающей стадии беззубо играем.
    Обидно, что того же Родригеса отпустили.Вот он в таких ситуациях не лажал обычно.
    Ну маємо те що маємо
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 09.12.2021 00:04
    +8
    dd dent, 09.12.2021 00:02
    Это да.
    Просто перспектив на сл сезон пока никаких не предвидится
    Наша перспектива каждый сезон бороться за золото в УПЛ
    О смене тренера сейчас визжат только кротяьчьи заготовки
    Придёт условный Калитвинцев и снова будет -23
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 08.12.2021 23:56
    +8
    УПЛ - гумно. ОФИЦИАЛЬНО.
    По мотивам выступления всех участников еврокубков в этом году.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 08.12.2021 23:56 (изменен)
    +8
    А теперь к печальным антирекордам.
    Шахтер в своей истории 16 раз играл в ЛЧ и только 3 раза становился 4-м в группе.
    Динамо сыграло в 19 ЛЧ (20 групповых этапов) и 10 раз оставалось 4-м . Так что им не привыкать.
    /
    Худшие результаты Шахтера в истории ЛЧ:
    2022 год: 2 очка (2ничьи) , впервые в истории, за 16 лет, ни разу не победили в группе. До этого минимумом было 3 очка (победа над Мальме в 2016 , с выходом по личной разнице в ЛЕ).
    Один раз было 5 очков, а так менее 6 не набирали.
    2 забитых (2022) . Ранее меньше 5 не забивали.
    12 пропущено (2022), но раньше было -14 ( 2016), -16 ( 2019), -13 ( 2020), -12 ( 2021).
    Антирекорд по разнице -10 (2022)
    Перед началом сезона 2008/09 у Шахтера рейтинг был 49,000+ , после победы в КУЕФА стал 74,000+.
    И только в этом году стал меньше , а именно 71,000+. Но пока 19м останется.
    /
    Худшие результаты Динамо в ЛЧ:
    0 очков (2008), 1 очко (2022), 2 очка (2007), 3 очка (1995), но фееричная победа над Спартаком.
    1 забитый (2022), 3 в 1992.
    19 пропущено в 2008, -16 (2007), -12 (1995), -11 (1995) и в (2022).
    Худшая разница -15 в 2008, -11 (2007), -10 (2022)
    /
    Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
    И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
    2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й)
    2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й).
    Дно пробито...
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 09.12.2021 00:13 (изменен)
    +7
    New Zealander, 09.12.2021 00:11
    Хуже Динамо в этой ЛЧ только Мальмё и Бешикташ, - у них по одному и ноль очков соответственно.
    Шахтёр на порядок хуже
    Игры нет вообще , да ещё и в группе в представителем Молдовы опозорился так что вся Европа смеялась , как вы обещали в ответке наказать выскочек , ав результате во втором тайме еле очко унесли
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    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 09.12.2021 00:04
    +7
    MaD_крот, 08.12.2021 23:58
    Антифутбол от антикоманды в ЛЧ ,жаль что как всегда Дынамо принесло в коффы почти ноль и лет 10 уже не может обыграть команду уровнем Бенфики в евротурнирах ,,ну это их уровень худшей команды этого сезона в Лиге чемпиоонов на уровне Мальмё и бешиккташшша ну как всегда короче
    Вы клубы уровня Шерифа обыграть не можете, убо...е. Ага. За 10 лет Динамо 2 раза Порту, которое на голову выше Бенфики, на выезде только обыгрывало
    Ссылка
    Igor_Dinamo
    Igor_Dinamo, 09.12.2021 00:02
    +7
    Динамо молодцы хоть и проиграли, все равно Я всегда с вами!
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    Sfântul
    Sfântul, 08.12.2021 23:54
    +7
    Хорошо хоть гражданин Украины забил.
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    avk2307
    avk2307, 09.12.2021 00:16
    +6
    Bimba, 09.12.2021 00:11
    Я просто представляю Динамо играющее в Донецке, там порвали-бы ментов, как тузик сами знаете что!!
    Ну разве что можешь представлять, а потом просыпайся и в Мариуполь.
    Только бразильцы чего то туда не хотят ехать, не знаешь чего?
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