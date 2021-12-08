Минорное завершение евросезона. Динамо на выезде уступило Бенфике

Как и во вчерашней игре «Шахтера», для «Динамо» игра последнего тура чемпионской Лиги не носила характер «или все, или ничего». Как и «горняки», динамовцы выше последнего места в группе в любом случае уже не прыгнут. Оставался вопрос престижа. И клубного коэффициента. Очень хотелось бы, чтобы киевляне «на выходе» уважать себя заставили. Запоминается ведь последнее.
А вот у «Бенфики» турнирная мотивация должна была быть выше крыши. «Орлы» сохраняли хорошие шансы на выход в весеннюю часть Лиги чемпионов, и для этого им нужно было обязательно побеждать чемпионов Украины.
Относительно команды Жезуса нас, украинских болельщиков, больше всего интересовал вопрос – выйдет ли в основе Яремчук, явно захандривший в последнее время (не может забить уже несколько месяцев).
Что же касается «сине-белой» команды, то здесь явно было пространство для маневра. Луческу мог выставить как боевой состав на матч, так и мог, по примеру своего коллеги из «Шахтера», устроить массовую ротацию.
На поверку оказалось, что киевский Мистер решил идти более простым путем: стартовый состав «Динамо» был максимально приближенным к боевому. Подобное можно сказать и о стартовом составе «Бенфики», хотя это отнюдь не стало откровением. Как, впрочем, и появление в старте Яремчука: хоть он сейчас и не частый гость в основе, но против своей бывшей команды вышел.
Уже на первой минуте матча именно Яремчук мог открыть счет, но его удар в дальний угол потащил Бущан. Добивание от Сильвы – выше ворот. Оказалось, что это была пристрелка. На 16-й минуте Роман забил гол в ворота своей бывшей команды, переиграв Бущана в ближнем бою. Но до этого стопроцентный момент упустил Цыганков, не попавший в пустые (!) ворота. Затем пришла ответка от Яремчука.
А чуть позже пришла ответка и от Жилберто, который использовал отскок от Вербича и прошил в ближнем углу нашего голкипера.
На этом в первом тайме все. Наши могли, но не сумели, не наши и могли, и умели.
Второй тайм начался агрессивно с обеих сторон, но без моментов. Инициативой больше владели гости, но продвинуться дальше середины поля им не удавалось: все было заблокировано. Был неплохой момент у Миколенко, но Виталий в створ ворот не попал.
А чуть позже мяч в штрафной площади гостей попал в руку Миколенко, однако арбитр пенальти в наши ворота не дал. Ну и хорошо.
На 70-й минуте Сидорчук мог сократить отставание в счете, но не смог как следует распорядиться мячом: его удар пришелся мимо ворот.
Спустя пять минут хороший момент был у Тымчика – динамовский защитник после паса Шапаренко пробивал головой, но вратарь хозяев перевел мяч на угловой. А конец матча все ближе, увы…
Чуть позже голкипер «Бенфики» перевел мяч на угловой после удара (и рикошета) Буяльского. Ну, не идет, так не идет.
Дальше была ротация составов. Ушел с поля Яремчук – из-за травмы. Луческу бросил в бой свои козыри. Но ситуация не поменялась. Гости, несмотря на желание, не могли создать по-настоящему опасный момент. А вот хозяева довольствовались малым. То бишь добытым преимуществом. Они могли себе это позволить.
Что могли себе позволить киевляне – «стандарты», контратаки, «авось». К сожалению, ничего из этого джентльменского набора не было использовано. Динамовцы старались, и в этом их упрекать вряд ли можно, но вот прыгнуть выше своей головы им не удалось. Наш чемпион сыграл без огонька в глазах, без «высокой температуры», без «из кожи вон». Поэтому результат налицо. Да, старались, но не больше того. Проиграли закономерно, справедливо. Проиграли более мотивированному сопернику, который, не мудрствуя лукаво, вышел в 1/8 финала ЛЧ.
Ну а «Динамо» осталось там, где и должно было быть. Ожидаемо, но от этого ничуть не легче.
Лига чемпионов 2021/2022. 6 тур. Группа E.
«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) - «Динамо» (Киев, Украина) - 2:0.
Яремчук, 16, Жильберто, 22.
Жильберто, 24 - Забарный, 29, Вербич, 36, Цыганков, 44.
«Бенфика»: Влаходимос - Андре Алмейда, Отаменди, Вертонген - Жильберто (Лазаро, 73), Пицци (Эвертон, 59), Вайгль, Жоао Марио (Таарабт, 73), Гримальдо - Рафа Силва (Паулу Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82).
«Динамо»: Бущан - Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко - Цыганков (Караваев, 79), Буяльский, Вербич (де Пена, 64) - Гармаш (Рамирес, 79).
Арбитр: Дениз Айтекин (Германия).
«Эштадиу да Луш» (Лиссабон, Португалия).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Жилберто Жуниор (Бенфика).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
Источник — Sport.ua
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А Бенфика скупилась почти на 100 млн евро, только Нуньес 24 млн, Эмерсон 20, Яремчук 18… нашим такие траты и не светят!
А покупая, постоянно преподносят трансферы, как будто звёзд подписали, а потом они сидят на лавке… это значит что они хуже чем те, что на поле. Не видать Динамо еще долго успехов в ЛЧ.
Все наши команды начали сливать всем подряд, хотя раньше могли играть на равных с теми же португальскими, голландскими, французскими, даже иногда бодались с топ-4. А сейчас что? Уже Шерифы и Ференцвароши для наших опасные соперники, Буде Глимт непроходимый… постепенно всё понижали и понижали планку. Сейчас вообще игра ниже плинтуса. Чемпионат дно, и Динамо и Шахтеру позор! Они играют на одном днищенском уровне сейчас, ещё и фармы свои, постоянно выкупают как только какой-то игрок засветился у конкурентов, тем самым ослабляя конкурентов! Сколько бы тут не срались фаны, но эти команды абсолютно идентично выступают в чемпионате.
Рано в лч на что-то расчитывать объективно, да и бонусы их не в коня корм похоже.
Там где Бенфика играет в одно касание между линиями , мы в играем поперёк в две три передачи
Людей под 30 лет играть не переучишь
А у недоклуба только два
Странное везение, класс называется
Хотя я помню как ты рассказывал что два проигрышах Реала шахтеру - это закономерность, а два проигрыша шахтёра Боруссии -случайность
Ты - местный городской сумасшедший
Так что многого от тебя не прошу
В игре с сильными командами мы в завершающей стадии беззубо играем.
Обидно, что того же Родригеса отпустили.Вот он в таких ситуациях не лажал обычно.
Ну маємо те що маємо
Просто перспектив на сл сезон пока никаких не предвидится
О смене тренера сейчас визжат только кротяьчьи заготовки
Придёт условный Калитвинцев и снова будет -23
По мотивам выступления всех участников еврокубков в этом году.
Шахтер в своей истории 16 раз играл в ЛЧ и только 3 раза становился 4-м в группе.
Динамо сыграло в 19 ЛЧ (20 групповых этапов) и 10 раз оставалось 4-м . Так что им не привыкать.
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Худшие результаты Шахтера в истории ЛЧ:
2022 год: 2 очка (2ничьи) , впервые в истории, за 16 лет, ни разу не победили в группе. До этого минимумом было 3 очка (победа над Мальме в 2016 , с выходом по личной разнице в ЛЕ).
Один раз было 5 очков, а так менее 6 не набирали.
2 забитых (2022) . Ранее меньше 5 не забивали.
12 пропущено (2022), но раньше было -14 ( 2016), -16 ( 2019), -13 ( 2020), -12 ( 2021).
Антирекорд по разнице -10 (2022)
Перед началом сезона 2008/09 у Шахтера рейтинг был 49,000+ , после победы в КУЕФА стал 74,000+.
И только в этом году стал меньше , а именно 71,000+. Но пока 19м останется.
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Худшие результаты Динамо в ЛЧ:
0 очков (2008), 1 очко (2022), 2 очка (2007), 3 очка (1995), но фееричная победа над Спартаком.
1 забитый (2022), 3 в 1992.
19 пропущено в 2008, -16 (2007), -12 (1995), -11 (1995) и в (2022).
Худшая разница -15 в 2008, -11 (2007), -10 (2022)
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Шахтер +Динамо 9 раз играли вместе в одной ЛЧ.
И только во второй раз стали Одновременно 4-ми.
2008 год : Динамо 0 (32-е) и Шахтер 6 очков (25й)
2022 год ; Динамо 1 (30-е) и Шахтер 2 очка (29й).
Дно пробито...
Игры нет вообще , да ещё и в группе в представителем Молдовы опозорился так что вся Европа смеялась , как вы обещали в ответке наказать выскочек , ав результате во втором тайме еле очко унесли
Только бразильцы чего то туда не хотят ехать, не знаешь чего?
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