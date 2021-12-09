8 декабря в 22:00 в Португалии проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бенфика» и «Динамо».

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Бенфика» победила киевлян (2:0). Роман Яремчук и Жилберто забили в первом тайме. Киевляне упустили свой шанс, когда Виктор Цыганков не попал в пустые ворота.

Бенфика – Динамо – 2:0. Гол Яремчука, косяк Цыганкова. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Роман Яремчук, 16 мин.

ГОЛ! 2:0. Жилберто, 22 мин.