Бенфика
2 : 0
Динамо Киев
08.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бенфика – Динамо – 2:0. Гол Яремчука, косяк Цыганкова. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

  • 09.12.2021 00:15
  • 4469 просмотров
  • 2 комментария
Бенфика – Динамо – 2:0. Гол Яремчука, косяк Цыганкова. Видео голов и обзор
© УЕФА

8 декабря в 22:00 в Португалии проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бенфика» и «Динамо».

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Бенфика» победила киевлян (2:0). Роман Яремчук и Жилберто забили в первом тайме. Киевляне упустили свой шанс, когда Виктор Цыганков не попал в пустые ворота.

Бенфика – Динамо – 2:0. Гол Яремчука, косяк Цыганкова. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Роман Яремчук, 16 мин.

ГОЛ! 2:0. Жилберто, 22 мин.

События матча
22' ГОЛ ! Мяч забил Жилберто Жуниор (Бенфика).
16' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    newo
    newo, 08.12.2021 23:58
    +1
    Сумно
    Ссылка
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 09.12.2021 00:01
    0
    у Цыганкова не косяк. У Цыганкова полная деградация. С этой точки школьники мячи отправляют в ворота, не говоря об уровне игроков Динамо. Впрочем, а может это уровень такой?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности