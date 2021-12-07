В среду, 8 декабря, киевское «Динамо» в рамках шестого тура Лиги чемпионов сыграет на выезде с «Бенфикой». Поединок состоится в Лиссабоне на «Эштадиу ду Бенфика». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.



Команды, которые в первом туре группового этапа расписали мировую, подошли ко второй встрече с разным настроением. Киевляне уже ни на что кроме финансов и улучшения клубного рейтинга не претендуют, в то время как португальцы имеют шикарные шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Бенфика





Команда из Лиссабона перед заключительным туром отстает от «Барселоны» на два очка, но, по сути, держит ситуацию под контролем. Нужно лишь побеждать «Динамо» и в параллельном матче надеяться, что худшая за 15 последних лет версия «Барселоны», которая в этом сезоне еврокубков забивала лишь в ворота «Динамо», не обыграет грозную «Баварию» на выезде. Букмекеры охотно верят в то, что оба исхода порадуют болельщиков «Бенфики», но в пользу испанцев может сыграть благоприятный исход любого из двух матчей, что всегда дает дополнительные шансы. Если взглянуть на котировки букмекеров, то вероятность победы португальцев составляет около 73%, вероятность непроигрыша «Баварии» – 79%. Нетрудно посчитать, что шансы на проход в плей-офф при грубом округлении составляют 58% против 42% в пользу «орлов».





В последнем своем матче «Бенфика» проиграла «Спортингу» и отпустила конкурента в отрыв на четыре очка. На столько же команда Жорже Жезуша отстает и от «Порту». Отметим, что первые две команды Португалии напрямую попадают в групповой раунд ЛЧ в следующем сезоне, поэтому разница с третьей позицией, которая дает путевку в третий раунд квалификации, – заметная.



В матче с киевлянами наставник «Бенфики» не сможет рассчитывать на нападающих Диогу Гонсалвеша и Родригу Пинью, защитника Лукас Вериссиму и полузащитника Неманью Радонича. Из этого списка в Киеве играл только серб, который выходил на замену во втором тайме. Роман Яремчук последний раз забивал еще два месяца назад, но в стартовом составе мы его должны увидеть.

Динамо

Киевляне прогнозировано ничего не смогли противопоставить трем «Б» в группе и досрочно потеряли шансы на евровесну. Но команду Мирчи Луческу стоит похвали за все три домашних поединка, которые они провели не совсем успешно по результату, но вполне приемлемо по качеству игры, а особенно касательно настроя и игровой дисциплины. Тяжелее всего, как ни странно, было с португальцами, но единственное очко было добыто в игре с ними. По качеству и количеству опасных моментов матчи с «Барселоной» и «Баварией» вышли примерно равными, но европейским грандам где-то повезло, а где-то сыграло индивидуальное превосходство в классе игроков.



О выездных матчах тактично промолчим, очень не хотелось бы, чтобы что-то подобное повторилось и в Лиссабоне. Перед шестым туром «Бенфика» практически во всех компонентах, включая и желание, превосходит киевлян, но разница не катастрофическая. Но для позитивного исхода, которым будет даже ничья, украинскому коллективу нужно будет очень сильно постараться.



В составе «бело-синих» есть одна серьезная потеря, Томаш Кендзера сдал позитивный тест на коронавирус и в Португалию не полетел. Вместо него сыграет Александр Тымчик, который уже успел поиграть и против «Баварии», и против «Барселоны». Это точно будет означать плюс к скорости фланговых атак, но вот в защитной игре Кендзера выглядит стабильнее. В последнее время именно поляк был основным у румынского специалиста.

Прогноз на противостояние

«Бенфике» обязательно нужно побеждать и португальцы однозначно будут играть первым номером. Киевляне попробуют сдержать натиск хозяев и по возможности опасно отвечать, но с Гармашем на острие играть вторым номером проблематично. Судя по тому, что мы видели со стороны «Динамо» в этой ЛЧ, какие-то шансы у «бело-синих» могут появиться уже во второй половине игры. Если удастся до того времени сохранить свои ворота в неприкосновенности, то можно побороться за позитивный результат. Но в ситуации, когда у команд еще и разная мотивация, верится в это с большим трудом.

Ориентировочные составы



«Бенфика»: Влаходимос, Отаменди, Морато, Вертонген, Жилберто, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо, Рафа Силва, Дарвин Нуньес, Яремчук.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Гармаш, Цыганков.

8 декабря, среда