Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доволен качеством игры Динамо. Но не результатами»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги заключительного матча «бело-синих» в групповом раунде Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» (0:2).
- Довольны ли вы качеством игры своей команды и какой урок извлечете по итогам группового этапа Лиги чемпионов?
- Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне.
Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно — они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов.
Источник — ФК Динамо Киев
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Артисти цирку спортивно-акробатичного жанру вищої категорії (ілюзійного та інших оригінальних жанрів) – 15 одиниць.
Вэту среду, чуть не плача
Вся динамовская чача
К телевизору рвалась
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумна клоуница
У экранов собралась.....
*
Фань кот прикольно воет
Раскалился добела
Во как сильно беспокоят
Клоундяйские дела!
Все в ДК с ума свихнулись
Даже кто безумен был
И тогда главврач Несенюкулис
Телевизор запретил
*
Ну а завтра спросят дети
Навещая их с утра
"Ну скажите, что сказали эти
Иуды, мать их прохвессора?"
Мы откроем нашим чадам
Правду — им не всё равно
Мы скажем: "Клоундяевское рядом
Но оно запрещено!"
*
И трепался динамоголик
Бывший гений, бывший крот
Маразматик и крамольник
Дурачёк и идиот
Он то плакал, то смеялся
То щетинился как ёж
Он во вьюхе издевался
Ну сумасшедший — что возьмёшь!
Владимир Высоцкий "Дорогая задняя передача"
Видимо заставят его уйти на пенсию
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