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2 : 0
Динамо Киев
08.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доволен качеством игры Динамо. Но не результатами»

Наставник киевской команды подвел итоги выступления своих подопечных в Лиге чемпионов

  • 09.12.2021 01:06
  • 858 просмотров
  • 9 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доволен качеством игры Динамо. Но не результатами»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги заключительного матча «бело-синих» в групповом раунде Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» (0:2).

- Довольны ли вы качеством игры своей команды и какой урок извлечете по итогам группового этапа Лиги чемпионов?
- Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне.

Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно — они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов.

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
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    Akkerman65
    Akkerman65, 09.12.2021 01:40
    +2
    Тренер доволен качеством игры Динамо? Ну, господин Луческу, извините. У этой команды нет будущего, потому что никто не прогрессирует. Невозможно из полена сделать футболиста.
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    Istm
    Istm, 09.12.2021 01:23
    +2
    це такий тролінг від Луческу?
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    bolelschik
    online
    bolelschik, 09.12.2021 01:16
    +1
    От Бенфики пропустили дурные голы, и сами могли забивать
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    Mr.Budd
    Mr.Budd, 09.12.2021 01:55
    0
    bolelschik, 09.12.2021 01:16
    От Бенфики пропустили дурные голы, и сами могли забивать
    Гениально! А забивать и не пропускать это не самая важная составляющая качества игры?
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 09.12.2021 01:55
    0
    Akkerman65, 09.12.2021 01:40
    Тренер доволен качеством игры Динамо? Ну, господин Луческу, извините. У этой команды нет будущего, потому что никто не прогрессирует. Невозможно из полена сделать футболиста.
    Ну почему-же нет будущего?? Их с нетерпением ждут в Национальном Цирке Украины на Площади Победы, 2 по вакансиям:
    Артисти цирку спортивно-акробатичного жанру вищої категорії (ілюзійного та інших оригінальних жанрів) – 15 одиниць.
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 09.12.2021 01:38
    0
    Дорогая передача!
    Вэту среду, чуть не плача
    Вся динамовская чача
    К телевизору рвалась
    Вместо чтоб поесть, помыться
    Там это, уколоться и забыться
    Вся безумна клоуница
    У экранов собралась.....
    *
    Фань кот прикольно воет
    Раскалился добела
    Во как сильно беспокоят
    Клоундяйские дела!
    Все в ДК с ума свихнулись
    Даже кто безумен был
    И тогда главврач Несенюкулис
    Телевизор запретил
    *
    Ну а завтра спросят дети
    Навещая их с утра
    "Ну скажите, что сказали эти
    Иуды, мать их прохвессора?"
    Мы откроем нашим чадам
    Правду — им не всё равно
    Мы скажем: "Клоундяевское рядом
    Но оно запрещено!"
    *
    И трепался динамоголик
    Бывший гений, бывший крот
    Маразматик и крамольник
    Дурачёк и идиот
    Он то плакал, то смеялся
    То щетинился как ёж
    Он во вьюхе издевался
    Ну сумасшедший — что возьмёшь!

    Владимир Высоцкий "Дорогая задняя передача"
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 09.12.2021 01:31
    0
    для луческу все нормально. 1 очко и 1 забитый гол в интерпретации луческу - команда хорошо играет.
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 09.12.2021 01:11
    0
    На жмурике местные аборигены ОЧЕНЬ недовольны румынской Иудой.
    Видимо заставят его уйти на пенсию
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    FidanFCCO
    online
    FidanFCCO, 09.12.2021 01:17
    -2
    У нас,ваш куевский мороз в Черноморце тоже доволен вечно игрой,но место в УПЛ 13
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