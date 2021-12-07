Бенфика
0 : 0
Динамо Киев
08.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бенфика – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

  • 07.12.2021 21:39
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Бенфика – Динамо. Текстовая трансляция матча
© Динамо Киев

В среду, 8 декабря, состоится матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть португальская «Бенфика» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Лиссабоне (Португалия) на поле «Эштадиу да Луш», начало – в 22:00.

Киевское «Динамо», проиграв четыре подряд матча группового этапа «Баварии» и «Барселоне», упустило шансы даже на третье место в группе. Единственной игрой, в которой удалось зацепиться за очки, стал киевский поединок с португальскими «орлами». Напомним, тогда подопечные Луческу сыграли в нулевую ничью. После матча киевляне, по старой плохой традиции, сосредоточатся на внутренних соревнованиях, в которых идет отчаянная борьба за первенство с донецким «Шахтером». В частности, на выходных был разгромлен ровенский «Верес» со счетом 3:0.

«Бенфика» сохраняет шансы на выход из группы – ей нужно победить «Динамо» и надеяться, что «Бавария» не проиграет «Барселоне» в параллельном матче. Во внутреннем первенстве лиссабонцы занимают третье место, поскольку в пятницу команда украинца Яремчука уступила непосредственному конкуренту – «Спортингу» – со счетом 1:3. Также стоит вспомнить, что в еврокубках команды встречались пять раз, однажды было сильнее «Динамо», еще раз была зафиксирована ничья (как раз в этом году) и трижды побеждали португальцы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бенфика» – «Динамо».

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Источник — Sport.ua

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