Первое домашнее поражение в сезоне. Верес разгромно уступил Динамо

До тех пор, пока чемпионская гонка в украинской Премьер-лиге остается на повестке дня, первая команды из пары донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо», которой удается сыграть раньше прямых конкурентов, будет задавать планку для другой как в плане набранных очков, так и результативности. В контексте последнего критерия «горняки» накануне знатно постарались, разгромив на НСК «Олимпийский» ПФК «Львов» со счетом 6:1. Этот результат не только вывел команду Роберто Де Дзерби в лидеры в турнирной таблице, но также и гарантировал ей преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей над столичными оппонентами.

Коллективу Мирчи Луческу было предложено улучшить собственные показатели за счет выездного матча против ровенского «Вереса» в Луцке, который ознаменовал собой начало субботней части баталий в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.

Если бы не успех «Шахтера» днем ранее, «бело-синие» приехали бы на стадион «Авангард» в качестве обладателя первой строчки. Но и без этого атрибута «Динамо» все равно оставалось явным фаворитом на фоне подопечных Юрия Вирта, которым в предыдущих поединках уже не так легко удавалось продолжать демонстрировать предельно скромный атакующий футбол с последующим достижением положительных результатов.

Бойцовский характер «красно-черных» уже неоднократно видела вся страна, однако в матче первого круга киевляне его так и не прочувствовали (0:4), а сейчас у них в головах была предстоящая игра против лиссабонской «Бенфики» вперемешку с необходимостью догонять «Шахтер». Мотивации в этом «коктейле» было предостаточно.

В итоге, «Динамо» первый тайм провело более уверенно, нежели оппоненты, хотя футбольное покрытие на «Авангарде» всячески мешало обеим командам играть в качественный футбол. Поле попросту замерзло, но Екатерина Монзуль все равно дала разрешение играть, после чего Мирче Луческу перед стартовым свистком пришлось просить высшие силы: «Главное – без травм, главное – без травм». В первой половине матча получилось так, что действительно обошлось без травм, но и футбола как такового было не так уж и много.

Более техничным игрокам «бело-синих», разумеется, погодные условия мешали больше, но при этом гости не выглядели растерянными, и постоянно старались оказывать давление на оборону соперников. Поскольку результат данной игры был важен, то Луческу выставил всех сильнейших на данный момент, и уже в середине первого тайма «Динамо» удалось сделать решительный шаг. В ситуации, когда казалось, что Вербич своей передачей в спину Цыганкова на правый фланг быстрой атаки запорол момент, Виктор выдал обратную скидку, после чего партнер на исполнение пробил под ближнюю штангу.

Киевляне выполнили промежуточную задачу, забив первыми, после чего их соперникам предстояло не только отбиваться от постоянных попыток гостей увеличить разрыв, но и самим что-то придумывать в атаке. Кроме удара Немчанинова из оффсайда под перерыв, «Верес» так ничего и не сообразил в плане нападения, а «Динамо» решило играть в максимально осторожном стиле. И вправду, травмы были бы худшим исходом этого противостояния для обеих команд.

Во второй половине матча коллектив Мирчи Луческу отправился добивать соперников уже с первых минут, и на 51-й минуте с чужой помощью получил прекрасный момент для очередного забитого мяча. Гармаш на левом фланге чужой штрафной был сбит неудачной попыткой отбора в исполнении Кучерова, после чего Цыганков привычным образом пробил низом в правый угол, а голкипер не смог дотянуться до мяча. Все было бы в порядке с этим эпизодом, если бы на матче было бы VAR. Екатерине Монзуль указали на то, что кто-то из футболистов слишком рано забежал в штрафную, поэтому она была вынуждена отправлять лидера атак «Динамо» на повторный подход.

Со второй попытки Цыганков пробил уже над перекладиной, что позволило «Вересу» еще немного помечтать о спасении ситуации. Не так уж и долго, так как Вербич уже на 61-й минуте завершил комбинацию с Шапаренко на левом фланге штрафной ударом мимо голкипера, после чего вопросов о победителе не осталось. А тут еще и третий мяч отправился в ворота Когута, после грубой ошибки Мирошника на правом фланге обороны, оставившего мяч Гармашу в простой ситуации, после чего Денис выкатил на пустые для Цыганкова.

Поединок завершался большим количеством замен и попытками игроков «Вереса» с помощью дальних ударов потревожить Бущана. Вратарь «Динамо» так и не дрогнул, а уже под конец основного времени Немчанинов допустил ляп перед своей штрафной, сбив с ног Караваева, который намеревался выйти один на один с голкипером, после чего был удален. После такого, бороться не было смысла совершенно.

В следующем туре ровенский «Верес» сыграет дома против львовского «Руха», а киевское «Динамо» на НСК «Олимпийский» будет принимать луганскую «Зарю», проведя посреди недели матч в Лиссабоне против «Бенфики».

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Верес» – «Динамо» – 0:3

Вербич (21, 61), Цыганков (65)

Незабитый пенальти: Цыганков (54)

Панасенко (5), Дахновский (15), Гончаренко (32), Пасич. Г (50) – Шапаренко (25)

Немчанинов (87)

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров (Полулях, 69), Петько, Дахновский (Шестаков, 78), Панасенко (Шестаков, 69), Пасич. Г (Тимофеенко, 78), Сергийчук (Гегедош, 69)

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Вербич (Де Пена, 86), Шапаренко, Цыганков (Караваев, 86), Миколенко, Гармаш (Кулач, 79), Забарный, Буяльский (Леднев, 88), Сирота, Кендзера (Тимчик, 78)

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион: «Авангард» (Луцк)

ВЕРЕС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА