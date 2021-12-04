17-й тур
Верес
0 : 3
Динамо Киев
04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Верес – Динамо - 0:3. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 17-го тура УПЛ

  • 04.12.2021 16:11
  • 5791 просмотр
  • 3 комментария
Верес – Динамо - 0:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

Сегодня, 4 декабря прохошел матч 17-го тура УПЛ «Верес» - «Динамо». «Динамо» одержало победу со счетом 3:0.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 – Вербич, 22-я минута:

Незабитый пенальти, Цыганков, 52-я минута:

0:2 - Вербич, 61-я минута:

0:3 - Цыганков, 64-я минута:

Обзор матча:

События матча
87' Дмитрий Немчанинов (Верес) получает красную карточку.
65' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
61' ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
22' ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    gajvir
    gajvir, 04.12.2021 16:56
    0
    Відміна гола з пенальті - порушення правил, але ж так само при незабитому пенальті гравець Вереса уже вбіг в штрафну . І чому одностороннє трактування правил ???
    Ссылка
    Yevhen Othychenko
    online
    Yevhen Othychenko, 04.12.2021 16:51
    0
    Михаил Степанов, 04.12.2021 16:32
    чертовски рад за Вербича, а вот Гармаш, за такие падения, в Европе не пенальти а желтую может получить
    Там же чітко видно, що захисник не просто зачіпив, а наступив на ногу Гармашу.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 04.12.2021 16:32
    -2
    чертовски рад за Вербича, а вот Гармаш, за такие падения, в Европе не пенальти а желтую может получить
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