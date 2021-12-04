Сегодня, 4 декабря прохошел матч 17-го тура УПЛ «Верес» - «Динамо». «Динамо» одержало победу со счетом 3:0.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
0:1 – Вербич, 22-я минута:
Незабитый пенальти, Цыганков, 52-я минута:
0:2 - Вербич, 61-я минута:
0:3 - Цыганков, 64-я минута:
Обзор матча:
События матча
|87'
|Дмитрий Немчанинов (Верес) получает красную карточку.
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
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