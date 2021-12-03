17-й тур
Верес
0 : 0
Динамо Киев
04.12.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Верес – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 03.12.2021 15:11
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Верес – Динамо. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В субботу, 4-го декабря, состоится матч 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Динамо». Встреча пройдет в Луцке на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

«Верес» на данный момент располагается в середине турнирной таблицы.  В предыдущем матче ровенский клуб в упорном матче уступил «Колосу» 0:1. После 16 туров подопечные Юрия Вирта занимают 8-ю строчку в таблице и имеют в активе 22 балла. 

После 16 туров «Динамо» делит первое место с «Шахтером», опережая донецкий клуб лишь в разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды пропустили по 8 голов, но у «Динамо» на два забитых гола больше. Подопечные Мирчи Луческу в предыдущем туре не без проблем выиграли у аутсайдера чемпионата «Миная» со счетом 2:0. Напомним, что в первом круге «Динамо» в Киеве разгромило «Верес» со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Динамо».

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Источник — Sport.ua

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