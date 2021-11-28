16-й тур
Колос К
1 : 0
Верес
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Проснулись после гола. Колос на своем поле справился с Вересом

Результативный удар Ильина принес победу ковалевцам

  • 28.11.2021 21:22
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  • 1 комментарий
Проснулись после гола. Колос на своем поле справился с Вересом
© ФК Колос

Воскресную программу 16-го тура украинской Премьер-лиги закрыл матч, в котором «Колос» на домашнем стадионе в Ковалевке принимал ровенский «Верес».

Для исполняющего обязанности главного тренера «Колоса» Ярослава Вишняка этот поединок стал третьим во главе команды. Уже более двух недель в СМИ ходят слухи о претендентах на должность наставника ковалевцев, однако руководству клуба стоит хорошенько задуматься, нужно ли кого-то искать.

Первый тайм не был богатым на на опасные моменты. Пару неплохих возможностей открыть счет было у «Колоса»: сначала Анатолий Нуриев в борьбе пробил рядом со штангой, а немного позже Андрей Богданов с углового едва не закрутил мяч прямо в ворота. Однако на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Во втором тайме Богдану Когуту все же пришлось доставать мяч из сетки своих ворот. На 64 минуте Олег Ильин забил дальним ударом, наказав за ошибку защитника ровенчан Игоря Солдата, который сделал неточную передачу перед своей штрафной площадью.

После пропущенного мяча подопечные Юрия Вирта наконец-то проснулись и пошли всеми силами вперед, пытаясь отыграться. Гнали вперед своих любимцев верные болельщики, которые приехали на выездной поединок и перекрикивали своих визави.

Футболисты «Колоса» подловили соперников на котратаке и вывели Ренана на свидание с голкипером, но бразильский форвард показал мастер-класс того, как не нужно реализовывать выход один на один. Затем еще один шанс снять вопрос о победителе поединка был у Богданова, однако после его удара с дальней дистанции мяч срикошетил от защитника и попал в голову Когуту.

Встреча завершилась минимальной победой «Колоса», который в последних трех матчах набрал уже 7 очков. Подопечные Ярослава Вишняка оторвались на комфортное расстояние от зоны вылета и доставили президенту клуба Андрею Засухе немало приятной головной боли, касаемо целесообразности возможных изменений на тренерском мостике.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Колос» – «Верес» – 1:0

Ильин (64)

Петько (67), Г.Пасич (78), Дахновский (89)

«Колос»: Волынец, Золотов, Павловец, Ром, Черноморец, Милько, Богданов, Нуриев (Ренан, 71), Чурко, Ситчинава (Лысенко, 72), Ильин.

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко (Гегедош, 70), Г.Пасич, Шестаков (Сергийчук, 63).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
64' ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Колос К).

Денис Шаховец, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 28.11.2021 21:57
    0
    И Колос залез в середину середняков.)
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