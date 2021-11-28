28 ноября в 19:30 прошел матч 16-го тура УПЛ, в котором играли «Колос» и «Верес».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Колос – Верес – 1:0. Видео гола Ильина и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Олег Ильин, 64 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Колос К).
Источник — Sport.ua
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