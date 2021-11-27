16-й тур
Колос К
0 : 0
Верес
28.11.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.11.2021 19:50
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Колос – Верес. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В воскресенье, 28-го ноября, состоится поединок шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Верес». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и начнется в 19:30.

Ровенский клуб вполне неплохо идет по турнирной дистанции: в шести предыдущих матчах «Верес» потерпел всего одно поражение. В прошлом туре команда Юрия Вирта на своем поле обыграла «Металлист 1925» со счетом 2:0. Ковалевцы в прошлом туре прервали свою проигрышную серию, а затем в перенесенном поединке сыграли гостевую ничью с «Минаем» (1:1). В первом круге команды сыграли в безголевую ничью на поле луцкого стадиона «Авангард».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Верес».

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Источник — Sport.ua

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