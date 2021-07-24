1-й тур
Верес
0 : 0
Колос К
24.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Слишком равная игра. Верес вернулся в УПЛ ничьей против Колоса

Команды создали минимальное количество голевых моментов

  • 24.07.2021 19:02
  • 2025 просмотров
  • 8 комментариев
Слишком равная игра. Верес вернулся в УПЛ ничьей против Колоса
© УПЛ

В этом матче дебютант украинской Премьер-Лиги «Верес» принимал «Колос», который уже второй год подряд участвует в еврокубковых турнирах. Игра проходила в Луцке, где в нынешнем сезоне команда из Ровно будет принимать своих соперников. 

Несмотря на то, что номинальные хозяева поля являются новичками элитного дивизиона, в их стартовом составе вышло сразу несколько футболистов, которые в разные годы поиграли на самом высоком уровне. Это, прежде всего, Немчанинов, братья Пасичи и Сергийчук. Что же касается гостей, то здесь по сравнению с предыдущим чемпионатом произошло совсем немного изменений. К тому же, подопечные Руслана Костышина должны были форсировать подготовку к сезону, так как уже совсем скоро им предстоит выступать в Лиге Конференций. 

Игра началась достаточно живо, причем активность в атаке больше проявили гости. Уже на 3-й минуте Богданов из-за пределов штрафной площади нанес удар, после чего мяч пролетел над перекладиной. Через две минуты дебютант «Колоса» Ситчинава, получив передачу на левом фланге, решил пробить в ближний угол. Однако и в этом эпизоде мяч разминулся с каркасом ворот. 

А далее соперников словно отрезало. Достаточно длительное время они много бегали, боролись, но играли практически без ворот. До самой концовки тайма из моментов можно выделить разве что еще один удар с дальней дистанции все того же Богданова на 30-й минуте, однако снова мяч полетел выше цели. И только перед самым перерывом на 42-й минуте «Колос» создал опасный момент у ворот Когута. После передачи Богданова с левого края атаки Ильин оказался прямо перед воротами хозяев поля, но не сумел как следует пробить головой из выгодного положения. 

Вот так команды, не нанеся ни одного (!) удара в створ ворот, отыграли первый тайм и отправились в свои раздевалки получать новые указания от своих наставников.  

Сразу после перерыва на 46-й минуте в центре поля неожиданно упал и попросил замену один из самых активных игроков «Колоса» первой половины встречи Богданов. Травма действительно оказалась серьезной и вместо него на поле вышел Задоя. Что же касается игры, то ее рисунок сперва никак не менялся. Снова соперники много боролись за мяч друг с другом, без ударов по воротам.  

А затем на протяжении двух минут подряд «Верес» наконец-то «проснулся» и создал два по-настоящему опасных момента. Так, на 56-й минуте после передачи с правого фланга от своего брата Евгения здорово пробил с близкого расстояния в падении через себя Геннадий Пасич, но Волынец продемонстрировал отличную реакцию и отбил мяч. И буквально тут же голкипер «Колоса» снова выручил свою команду после удара из пределов штрафной площади Сергийчука. Еще через четыре минуты Немчанинов хотел поразить цель уже с дальней дистанции, но теперь мяч пролетел мимо ворот.

Почувствовав неладное, наставник гостей произвел две замены, выпустив на поле Кариоку и Нуриева. И именно они на 67-й минуте приняли участие в комбинации, которая вполне могла привести к голу. Первый удачно сыграл на левом фланге атаки и выполнил передачу в штрафную площадь, но ни Ситчинава, ни Нуриев не смогли подправить мяч в сетку ворот. 

В концовке матча снова активнее стали действовать подопечные Юрия Вирта. Так, на 83-й минуте Дахновский, который чуть ранее заменил Евгения Пасича, оказался на ударной позиции чуть правее от ворот. Бил он в дальний угол, но неточно. 

Больше ничего интересно в матче не было. В итоге нулевая ничья, в которой команды заработали свои первые очки в новом чемпионате. 

 Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Верес» – «Колос» - 0:0

 Полюлях, 38, Кучеров, 87, Немчанинов, 90+3, Клец, 90+6 – Ильин, 37, Ситчинава, 82, Павловец, 90

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Г. Пасич (Гечев, 89), Кучеров, Полюлях (Клец, 76), Е. Пасич (Дахновский, 81) – Сергийчук (Гайдучик, 89), Гегедош (Шестаков, 76).

«Колос»: Волынец – Черноморец, Новак, Павловец, Золотов – Богданов (Задоя, 47), Милько – Чурко (Сорокин, 84), Костышин (Нуриев, 59), Ильин (Диего Кариока, 59) – Ситчинава (Салабай, 84).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Луцк).

Удары (в створ): 6 (3) – 6 (1)
Угловые: 5 – 0
Оффсайды: 1 – 2.

ВЕРЕС-КОЛОС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 24.07.2021 20:18
    +1
    свого стадіону Вересу явно не хватає
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 24.07.2021 19:42
    -1
    Vladislav Pohily, 24.07.2021 19:16
    Треба чекати на повернення Металіста. Без великих грошей в Єврокубках, на жаль, нічого робити. Доведено Ворсклою, Колосом, Олександрією та всіма іншими нашими командами які нижче другого місця в УПЛ.
    Я доречі так само про це думав, через 2-3 роки в нас появиться третя сила в єврокубках тай взагалі не в обіду іншим але Україну в Європі повинні представляти клуби з обласних уентрів а не села типу Ковалівки ...
    Ссылка
    где зебра
    online
      где зебра, 24.07.2021 19:39
    0
    Ростик Карпа, 24.07.2021 19:07
    І цей колхозп буде представляти Україну у єврокубках
    так против хфермеров же
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 24.07.2021 19:20
    0
    а что хотеть если после матча одни в вагоне бухают до срачки а потом идут выламывать двери вагона, и им все с рук сходит а Костышин типо все нормально
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 24.07.2021 19:16
    +4
    Ростик Карпа, 24.07.2021 19:07
    І цей колхозп буде представляти Україну у єврокубках
    Треба чекати на повернення Металіста. Без великих грошей в Єврокубках, на жаль, нічого робити. Доведено Ворсклою, Колосом, Олександрією та всіма іншими нашими командами які нижче другого місця в УПЛ.
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 24.07.2021 19:12
    +4
    не показуйте такі ігри по телебаченню, щоб люди хоч не бачили цей рівень першості району.
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 24.07.2021 19:07
    +4
    І цей колхозп буде представляти Україну у єврокубках
    Ссылка
    Главное - участие
    online
      Главное - участие, 24.07.2021 19:06
    +3
    И уже Верес стартует не с последнего места.)
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 24.07.2021 19:16
    +4
    Ростик Карпа, 24.07.2021 19:07
    І цей колхозп буде представляти Україну у єврокубках
    Треба чекати на повернення Металіста. Без великих грошей в Єврокубках, на жаль, нічого робити. Доведено Ворсклою, Колосом, Олександрією та всіма іншими нашими командами які нижче другого місця в УПЛ.
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 24.07.2021 19:12
    +4
    не показуйте такі ігри по телебаченню, щоб люди хоч не бачили цей рівень першості району.
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 24.07.2021 19:07
    +4
    І цей колхозп буде представляти Україну у єврокубках
    Ссылка
    Главное - участие
    online
      Главное - участие, 24.07.2021 19:06
    +3
    И уже Верес стартует не с последнего места.)
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 24.07.2021 20:18
    +1
    свого стадіону Вересу явно не хватає
    Ссылка
    где зебра
    online
      где зебра, 24.07.2021 19:39
    0
    Ростик Карпа, 24.07.2021 19:07
    І цей колхозп буде представляти Україну у єврокубках
    так против хфермеров же
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 24.07.2021 19:20
    0
    а что хотеть если после матча одни в вагоне бухают до срачки а потом идут выламывать двери вагона, и им все с рук сходит а Костышин типо все нормально
    Ссылка
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