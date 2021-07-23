В субботу, 24-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Луцке, на поле стадиона «Авангард», начало в 17:00.

В прошлом сезоне Первой лиги «Верес» достаточно долго единолично возглавлял турнирную таблицу, поэтому закономерно начнет футбольный год в «элитном» дивизионе, где его будет встречать команда, с которой ровенский коллектив когда-то одновременно приступал к выступлениям еще во Второй лиге. Ностальгия будет зашкаливать, но ситуация уже успела несколько раз поменяться для каждой из команд, а у игроков «Колоса» сейчас голова забита больше приближающимися еврокубками, в то время как коллективу Юрия Вирта, для начала, было бы неплохо хотя бы закрепиться в наивысшем дивизионе страны. Вот и получается своеобразный экзамен против до боли знакомого «сокурсника».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Колос».